Esce per cercare il gatto, meteorologo Lorenzo Sestini colpito da un fulmine in giardino

Il meteorologo aretino Lorenzo Sestini ha rischiato grosso: colpito da una scarica di un fulmine mentre cercava il suo gatto durante un temporale. Salvi entrambi.

Il fulmine a pochi metri dal meteorologo

Attimi di paura per Lorenzo Sestini, meteorologo del collettivo ArezzoMeteo, che è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava nel giardino di casa durante un temporale. L’uomo era uscito per cercare il gatto spaventato dai tuoni, impugnando un ombrello in metallo. Proprio questo dettaglio lo ha reso un bersaglio perfetto: un fulmine è caduto a pochi metri da lui, sprigionando una scarica che ha raggiunto anche il manico dell’ombrello.

Le immagini, diffuse dallo stesso collettivo, mostrano Sestini che cerca invano di liberarsi dell’ombrello, con la mano paralizzata dall’energia elettrica. Solo dopo alcuni istanti è riuscito a lanciarsi via e mettersi in salvo. Accanto a lui, un olivo e un palo di ferro sono stati centrati in pieno dalla scarica, riportando danni ben visibili.

Le parole di Sestini dopo lo spavento

Il meteorologo ha ammesso pubblicamente l’errore: «Ho sbagliato, mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale. Uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione».

Il collettivo ha ironizzato sull’episodio, raccontando come l’esperto, abituato da anni a inseguire temporali, abbia avuto l’imprudenza di uscire con un ombrello di ferro durante una tempesta elettrica. «Ora lui che ama il rischio ha voluto acquistare e usare un ombrello completamente di ferro! Eroe!! È caduto un fulmine a 10 metri e ha preso pure una bella scossa dal manico», hanno commentato sui social.