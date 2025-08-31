Punto da una vespa sviene alla guida e si schianta con l’ape car, è gravissimo

Un anziano di 82 anni, allergico alle punture di vespe, ha perso i sensi dopo essere stato punto ed è finito contro un guard rail a Pontoglio.

Il malore dopo la puntura

Momenti di paura questa mattina a Pontoglio, in provincia di Brescia, dove un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente causato da una puntura di vespa. L’anziano stava lavorando in un terreno agricolo vicino a una cascina quando è stato punto dall’insetto. Consapevole della sua allergia, ha immediatamente deciso di tornare a casa a bordo della sua ape car per chiedere aiuto o prendere l’antidoto. Durante il tragitto, però, all’altezza della rotonda di via Maglio, ha perso i sensi e il mezzo ha sbandato, schiantandosi contro il guard rail.

I soccorsi sul posto

L’impatto ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). L’uomo, privo di sensi al momento dell’impatto, ha ripreso conoscenza poco dopo grazie alle cure dei medici. Nonostante ciò, le sue condizioni sono apparse gravi: è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ora sotto osservazione.

Restano gravi le condizioni dell’anziano

Secondo le prime ricostruzioni, l’82enne ha riportato diversi traumi a causa dell’incidente. Le sue condizioni restano delicate e i medici mantengono riservata la prognosi. La dinamica è stata ricostruita dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi, che hanno confermato come l’uomo sia stato vittima di un improvviso malore scatenato dalla puntura dell’insetto. La comunità locale resta col fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’anziano.