Giulio Mariani scomparso, l’ultima frase ai figli, “Vado dal medico”, poi il silenzio

Ore di angoscia a Sant’Angelo Romano per la scomparsa di Giulio Mariani, 41 anni. È uscito di casa giovedì 28 agosto dicendo ai figli che andava dal medico.

La scomparsa improvvisa

Da giovedì 28 agosto non si hanno più notizie di Giulio Mariani, 41enne residente a Sant’Angelo Romano, in provincia di Roma. L’uomo è uscito di casa nel primo pomeriggio dicendo ai figli che sarebbe andato da un medico, ma da allora è come sparito nel nulla. L’ultima volta è stato visto intorno alle ore 16 e da quel momento non è più rientrato né ha dato segnali alla famiglia.

Preoccupati per il suo mancato ritorno e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa. Le forze dell’ordine, raccolte le informazioni necessarie, hanno avviato le ricerche, al momento orientate verso l’ipotesi di un allontanamento volontario, anche se non si conoscono i motivi.

L’identikit di Giulio

Al momento della scomparsa Giulio Mariani indossava una tuta sportiva azzurra e scarpe da ginnastica bianche della marca Adidas. Potrebbe avere con sé anche un paio di occhiali da sole. L’uomo è alto circa 1 metro e 80, ha una corporatura robusta, capelli e occhi castano scuro, e un tatuaggio sulla spalla destra. Tutti elementi che possono aiutare al riconoscimento nel caso venga avvistato.

Ricerche e appelli

Le ricerche si stanno concentrando in diverse zone del Lazio, in particolare lungo il litorale romano, tra Ostia e le aree vicine a stazioni ferroviarie e di pullman, poiché si ipotizza che possa essersi spostato utilizzando mezzi pubblici. Al momento, però, non risultano segnalazioni o avvistamenti utili.

Chiunque abbia informazioni o ritenga di aver visto Giulio Mariani è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per rintracciarlo e riportarlo a casa.