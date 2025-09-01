Aggredita la troupe di “Fuori dal coro” al Quarticciolo: Giordano attacca il governo

Violenta aggressione a una squadra del programma Mediaset “Fuori dal coro” a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Arrestati i responsabili. Giordano: “Zona fuori controllo”.

L’aggressione durante le riprese

Attimi di tensione al Quarticciolo, periferia est di Roma, dove una troupe della trasmissione Mediaset Fuori dal coro è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio. L’episodio è stato denunciato dal conduttore Mario Giordano, che su X ha puntato il dito contro l’inerzia delle istituzioni: «Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? Comandano sempre i delinquenti. Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia».

La giornalista Costanza Castiglioni, presente al momento dell’aggressione, ha raccontato a RomaToday la dinamica: la troupe stava effettuando alcune riprese di supporto quando un gruppo di uomini ha iniziato a urlare contro la squadra, intimando di smettere di filmare. Gli aggressori, a bordo di un’auto a noleggio, hanno inseguito i giornalisti per le strade del quartiere fino a bloccarli in via Molfetta.

Il racconto della giornalista

«Eravamo in auto e riprendevamo con un cellulare, non con le telecamere. A un certo punto delle vedette ci hanno notati e hanno iniziato a inseguirci», ha spiegato Castiglioni. Uno degli aggressori ha tentato di strapparle il telefono dal finestrino, senza riuscirci. «Dicevano che quello era il loro posto, che non dovevamo mostrarli in faccia e che dovevamo cancellare le immagini», ha aggiunto.

La troupe è riuscita a mettersi in salvo e ha raggiunto una pattuglia della polizia locale. Con gli agenti, la giornalista è poi tornata sul luogo dell’aggressione: i responsabili sono stati riconosciuti e arrestati.

La polemica politica

L’aggressione ha subito assunto una valenza politica. Giordano ha denunciato l’assenza di controllo nelle periferie romane e ha chiesto misure drastiche: «Al Quarticciolo comandano i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Militarizzare la zona?».

Il caso riaccende i riflettori sulla sicurezza nella capitale e sulle difficoltà delle forze dell’ordine a presidiare aree considerate sensibili. Le immagini dell’aggressione andranno in onda il 7 settembre su Rete 4, nella puntata di ripartenza di Fuori dal coro.