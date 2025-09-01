Bambino di 6 anni fugge da casa, prende il bus e viene investito, i genitori lo ritrovano in ospedale

Il piccolo, originario del Perù e in Italia da pochi mesi, si era allontanato da Novate Milanese. È stato ritrovato all’ospedale di Desio con lievi ferite.

La fuga e la corsa in autobus

Mattinata di paura a Novate Milanese, dove un bambino di 6 anni è scomparso dalla sua abitazione senza che i genitori si accorgessero di nulla. L’episodio è avvenuto venerdì 29 agosto. Il piccolo, originario del Perù e in Italia da pochi mesi, è uscito dall’appartamento e ha raggiunto una fermata dell’autobus. Una volta salito a bordo della linea 89, ha viaggiato fino al capolinea di via Ciccotti, a Milano.

Nel frattempo, scattato l’allarme, i genitori hanno contattato le forze dell’ordine. I carabinieri di Novate hanno avviato immediatamente le ricerche, coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero dell’Arma che ha sorvolato la zona per velocizzare le operazioni.

L’investimento a Cesano Maderno

La fuga del bambino si è conclusa a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove è stato urtato da un’auto mentre si trovava per strada. L’impatto, fortunatamente non violento, gli ha provocato solo escoriazioni e contusioni lievi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Desio, dove è stato medicato e tenuto sotto osservazione.

Le prime informazioni hanno consentito di collegare l’identità del piccolo con la segnalazione di scomparsa avvenuta poche ore prima a Novate. Così i genitori, informati della notizia, si sono precipitati in ospedale per riabbracciarlo.

Le indagini dei carabinieri

La vicenda è ora al vaglio dei carabinieri di Novate, che stanno ricostruendo nel dettaglio i movimenti del bambino e le circostanze che hanno permesso la sua uscita di casa senza che nessuno se ne accorgesse. Gli investigatori stanno verificando anche le dinamiche dell’investimento, ascoltando i testimoni e raccogliendo elementi utili.

Nonostante la paura e le ore di apprensione, il bambino sta bene e non ha riportato gravi conseguenze.