Vannacci choc: “Islamici cacciano i belgi da casa loro, in Italia con il Pd sarà peggio”

Il generale Roberto Vannacci interviene sul caso Molenbeek: “Islamici che dicono ai belgi di andarsene. In Italia accadrà lo stesso se governerà la sinistra”.

Il caso Molenbeek

Il generale Roberto Vannacci ha commentato duramente le parole di un consigliere comunale islamico a Molenbeek, in Belgio, che si sarebbe rivolto ai cittadini belgi invitandoli a lasciare il Paese se ritengono invivibile la situazione determinata dall’immigrazione massiccia. «Se a Molenbeek per voi la situazione è invivibile, allora cercatevi un altro posto, andatevene via», avrebbe dichiarato il consigliere, scatenando reazioni indignate.

Per Vannacci si tratta di un segnale allarmante: «Il mondo al contrario: gli islamici che cacciano i belgi dal Belgio».

L’allarme per l’Italia

Il generale ha utilizzato l’episodio per lanciare un monito all’Italia. Secondo lui, se non si interverrà con decisione, il nostro Paese rischierà un destino ancora peggiore di quello del quartiere belga. «E se non ci diamo una mossa in Italia finirà peggio, soprattutto se gli italiani continueranno a votare la sinistra, il PD e tutti quelli che vogliono spalancare le porte ai disperati della terra», ha affermato, attaccando le forze politiche accusate di voler favorire l’immigrazione senza limiti.

Una nuova polemica politica

Le dichiarazioni di Vannacci alimentano così un nuovo fronte di scontro politico. Da un lato, la sua denuncia di un’Italia a rischio “sostituzione” culturale e identitaria; dall’altro, la polemica contro il Partito Democratico e le forze di centrosinistra, accusate di non avere strumenti adeguati per fronteggiare l’immigrazione. Parole destinate a sollevare dibattito, in un clima politico già incandescente.