Criminalità e degrado, Vannacci bacchetta Schlein: “Gli italiani vogliono più sicurezza”

A Varese nuovo scontro politico: Vannacci risponde a Schlein e attacca le “lezioncine ideologiche”, invocando attenzione ai problemi reali come sicurezza, degrado e criminalità.

Lo scontro politico a Varese

Il generale Roberto Vannacci torna al centro del dibattito politico con una nuova intervista alla Prealpina, dopo le parole della segretaria del Pd Elly Schlein alla festa della Schiranna. La leader dem, intervenuta dal palco di Varese, aveva puntato il dito contro la “destra nostalgica” e i rischi legati al ritorno di linguaggi e atteggiamenti riconducibili ai fascismi. Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione del generale, da tempo vicino a posizioni della destra, che ha deciso di replicare duramente proprio partendo dal capoluogo lombardo.

La replica di Vannacci

Alla domanda sul riferimento diretto della Schlein alla “destra nostalgica” e agli imbrattatori, Vannacci ha risposto senza mezzi termini: «Guardi, io penso che i cittadini di Varese abbiano ben chiaro chi vive nel passato e chi invece guarda avanti. Parlare sempre di fantasmi serve solo a distrarre e parlare ancora di nazismo e di fascismo dopo 80 anni dalla loro definitiva fine rientra nella tecnica di chi si arrogherebbe il diritto di dare la patente per potersi esprimere». Secondo il generale, la narrazione della sinistra sarebbe strumentale e poco utile ai bisogni concreti della popolazione. «A Varese la gente non chiede slogan e diversivi ma soluzioni concrete su sicurezza, degrado, criminalità. Se ci sono atti vandalici vanno condannati senza se e senza ma da qualsiasi parte provengano, punto. Non servono lezioncine ideologiche e faziose, serve rispetto per la città e serve ascolto per i cittadini», ha aggiunto.

Il peso politico del capoluogo lombardo

La scelta di Varese come teatro di questo scontro non è casuale. La città, da sempre considerata un punto di riferimento per gli equilibri politici del Nord Italia, sembra essere diventata terreno di confronto diretto tra leader nazionali. Le parole di Schlein e la pronta risposta di Vannacci confermano come il dibattito politico si stia giocando anche a livello territoriale, in una fase delicata per la politica italiana. Mentre la segretaria dem punta sulla denuncia dei rischi di derive nostalgiche, il generale insiste sull’urgenza di affrontare i problemi quotidiani dei cittadini. Un contrasto che segna un nuovo capitolo dello scontro politico tra Pd e destra.