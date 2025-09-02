Senaldi provoca la sinistra: “Solo ora vi accorgete del ceto medio”

Il governo prepara misure per casa, tasse e salari a sostegno del ceto medio, mentre il condirettore di Libero critica la sinistra accusandola di occuparsi solo di ideologia.

L’affondo di Senaldi in tv

Ospite nello studio di 4 di Sera su Rete 4, il condirettore di Libero Pietro Senaldi ha lanciato una stoccata al centrosinistra. «Il ceto medio è senz’altro in difficoltà però che la sinistra abbia a cuore il ceto medio lo scopro stasera», ha affermato, aggiungendo: «Io più che di ambiente, Gaza e tutte cose ideologiche non vi sento parlare. Avs si occupa del ceto medio? Ma buona fortuna al ceto medio».

Un commento polemico arrivato proprio nel momento in cui il tema del sostegno al ceto medio è tornato al centro del dibattito politico.

Il piano del governo per il ceto medio

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato che nella prossima Legge di Bilancio sarà inserito un piano organico dedicato proprio a questa fascia sociale. Tra le misure allo studio figurano il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 60 mila euro, un piano casa calmierato per le giovani coppie e nuovi interventi sui salari.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie italiane, alleggerendo il peso del carovita in un contesto segnato da inflazione, stagnazione dei salari e costi del credito in crescita.

Le sfide di bilancio e il nodo Ue

Il governo intende puntare su casa, tasse e stipendi per dare respiro a quella che viene definita “la fascia più penalizzata” degli ultimi anni. Tuttavia, il percorso non sarà semplice: l’esecutivo dovrà garantire che le nuove misure non compromettano gli obiettivi di finanza pubblica e il consolidamento dei conti richiesto dall’Unione europea.

La sfida, dunque, sarà bilanciare la spinta politica verso il sostegno al ceto medio con la necessità di mantenere sotto controllo i conti dello Stato, in una fase di crescente pressione sociale ed economica.