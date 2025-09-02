Il presidente americano convoca i protagonisti della guerra in Ucraina e ringrazia Giorgia Meloni per l’impegno verso la pace. La sinistra insorge.

Monti lancia un appello alla Meloni: “E’ l’unica in Europa che può far ragionare Trump”

Durante L’Aria che tira, Mario Monti si rivolge direttamente alla premier Giorgia Meloni dopo le sue parole al Meeting di Rimini sui valori dell’Occidente.

Le parole di Meloni a Rimini

Al Meeting di Rimini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il suo pensiero sulla centralità dei valori comuni dell’Occidente: «L’Occidente non è uno spazio geografico ma uno spazio di valori comuni e ideali». Una frase ripresa da Francesco Magnani nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7, durante una puntata che ha visto come ospite l’ex premier e senatore a vita Mario Monti.

L’appello di Monti a Meloni

Proprio da quelle parole, Monti ha preso spunto per rivolgersi direttamente alla premier con un appello inedito: «Giorgia Meloni, lei, presidente, stima gli Usa, è amica di Trump, lei è una delle pochissime persone al mondo che può far ragionare Trump sul fatto che lui sta distruggendo l’Occidente che a lei e a noi è tanto caro», ha dichiarato. Secondo Monti, Meloni avrebbe quindi una responsabilità particolare e unica sulla scena internazionale. «Questo mi sembrerebbe un compito maturo e civile e non vedo altri politici europei in grado di svolgerlo, anziché indebolire l’Europa inducendo la Commissione a una cedevolezza nei confronti di Trump», ha aggiunto.

Le preoccupazioni per l’America First

Monti ha commentato anche il recente incontro tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, lanciando un monito sulla strategia americana: «Siccome, come tanti di noi, amo l’America, perno di quello che è stato l’Occidente, vedrei male che una politica lanciata da tempo al motto America First portasse un po’ per volta l’America ad essere Last (ultima)». Un messaggio che intreccia geopolitica e rapporti tra Europa e Stati Uniti, sottolineando il rischio che le derive isolazioniste possano minare le fondamenta stesse dell’Occidente.

