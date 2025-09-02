Sondaggi 2025, FdI boom e il Pd crolla, vola M5s, su Lega e FI

Fratelli d’Italia sale al 30,2%, il Pd perde quasi mezzo punto e scivola al 22%. Bene Lega e Forza Italia, cresce l’area dell’astensione.

FdI in rialzo, Pd in difficoltà

Agosto chiude con un segnale positivo per Fratelli d’Italia, che secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 guadagna lo 0,3% e raggiunge quota 30,2%. Un risultato che consolida la leadership di Giorgia Meloni, mentre per il Pd guidato da Elly Schlein si registra un calo netto: i dem arretrano di quasi mezzo punto percentuale, fermandosi al 22%. La distanza tra i due principali partiti resta ampia, con i democratici che rischiano di perdere terreno anche rispetto agli inseguitori.

Movimento stabile, centrodestra in crescita

Il Movimento 5 Stelle, nonostante una flessione dello 0,1%, resta stabile al 13,3% e mantiene la terza posizione. In recupero invece le altre forze di centrodestra: la Lega di Matteo Salvini cresce dello 0,2% e tocca l’8,6%, mentre Forza Italia sale dello 0,1%, arrivando all’8,2%. Un segnale di compattezza per la coalizione di governo, che nel complesso esce rafforzata dall’ultima rilevazione.

Le forze minori e il boom degli indecisi

Tra i partiti più piccoli, Verdi e Sinistra si confermano al 6,7%, mentre Azione registra una crescita dello 0,2%, raggiungendo il 3,5%. In leggero calo Italia Viva, mentre +Europa e Noi Moderati rimangono fermi sulle posizioni di luglio. Il dato più rilevante riguarda però gli elettori che non si esprimono: gli indecisi e gli astenuti salgono al 33%, con un balzo di quattro punti rispetto al 28 luglio. Un segnale che conferma la difficoltà dei partiti nel mobilitare una fetta sempre più ampia dell’elettorato.