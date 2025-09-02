Palermo, tragedia nella notte: morti i 20enni Antonio Mazzola e Domenico Schiavo

Antonio Mazzola aveva appena compiuto 27 anni, poche ore dopo è morto insieme all’amico Domenico Schiavo in un terribile incidente a Palermo.

Lo schianto nel sottopassaggio di via Belgio

Un compleanno che avrebbe dovuto essere un momento di festa si è trasformato in una tragedia per Antonio Mazzola, 27 anni, e per il suo amico Domenico Schiavo, 22 anni. I due giovani hanno perso la vita nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre in un incidente avvenuto a Palermo, lungo il sottopassaggio di via Belgio, sulla carreggiata in direzione di Catania. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3, quando la Kawasaki bianca su cui viaggiavano si è schiantata violentemente contro il guard-rail. L’impatto è stato così forte da non lasciare scampo ai due ragazzi, sbalzati sull’asfalto senza possibilità di salvezza.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti tre ambulanze del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, e diverse pattuglie della polizia, che hanno chiuso al traffico l’arteria stradale per consentire i rilievi. Per ore la viabilità è rimasta paralizzata, con code e deviazioni che hanno interessato l’intera zona nord della città.

Le prime ricostruzioni e i rilievi della polizia

Gli agenti della polizia municipale e della polizia di Stato hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo: si ipotizza un’alta velocità, un improvviso ostacolo lungo la carreggiata o addirittura un guasto meccanico. La moto è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia tecnica.

Le salme di Mazzola e Schiavo sono state trasportate all’obitorio per gli accertamenti di rito. La notizia ha raggiunto in poche ore le famiglie dei due ragazzi, gettandole nello sconforto. Dolore anche tra gli amici, molti dei quali avevano festeggiato poche ore prima il compleanno di Antonio Mazzola, ignari che quella sarebbe stata la sua ultima serata.

Gli investigatori stanno cercando di raccogliere testimonianze di eventuali automobilisti presenti in quel momento e di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo via Belgio. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile per ricostruire i secondi precedenti allo schianto e stabilire se ci siano responsabilità precise.

Il dolore in città per due vite spezzate

La morte di due giovani in circostanze così drammatiche ha scosso profondamente la città di Palermo. In tanti, sui social, hanno espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie. Tra i messaggi spiccano le frasi di amici e conoscenti che ricordano Antonio Mazzola come un ragazzo solare e appassionato di motori, e Domenico Schiavo come un giovane pieno di sogni e progetti.

L’ennesima tragedia stradale. Via Belgio, in particolare, è stata già in passato teatro di altri incidenti, spesso con conseguenze gravi.