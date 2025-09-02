Sinner, dopo il 6-1, 6-1, 6-1 lo aspetta Musetti, Bublik: “Sei pazzesco”

Jannik Sinner domina agli US Open con un 6-1, 6-1, 6-1 su Bublik. Dopo il match, sorrisi a rete e ora lo attende Lorenzo Musetti.

Un match senza storia

Agli ottavi di finale degli US Open, Jannik Sinner ha regalato una prestazione da manuale, lasciando solo tre game ad Alexander Bublik. L’azzurro ha chiuso con un punteggio netto, 6-1, 6-1, 6-1, in appena un’ora e 23 minuti di gioco, confermando il suo stato di forma straordinario.

Il kazako, già alla vigilia, aveva scherzato sul livello del rivale, definendolo “un giocatore che sembra creato dall’intelligenza artificiale”. Le parole si sono trasformate in una sorta di profezia: nel primo game Sinner ha subito strappato il servizio e imposto un ritmo insostenibile. I colpi da fondo campo hanno costretto Bublik a rincorrere senza mai trovare soluzioni. Tre break consecutivi hanno chiuso il primo set 6-1 in meno di 25 minuti.

Il crollo del kazako e la superiorità dell’azzurro

La partita non ha mai cambiato copione. Nel secondo set, Bublik ha collezionato ben dieci doppi falli, evidenziando una serata completamente storta. Sinner non ha concesso spazi, macinando vincenti e mantenendo una costanza devastante in battuta e in risposta. Anche il secondo parziale si è chiuso con lo stesso risultato, 6-1, senza alcuna possibilità di reazione per il kazako.

Il terzo set ha solo confermato la supremazia dell’altoatesino. Punti rapidi, ritmo incessante, lucidità tattica: per Bublik è rimasta soltanto l’autoironia, con qualche sorriso e una battuta a fine match per stemperare la delusione.

Alla stretta di mano a rete, il kazako ha ammesso tra le risate: “Cavolo, sei fortissimo, è pazzesco. Io non sono scarso, ma che ca**o”. Una frase che ha fatto sorridere lo stesso Sinner, capace di un dominio così netto da lasciare increduli pubblico e avversario.

Le parole di Sinner e il derby con Musetti

Nel post partita, Jannik Sinner ha mantenuto il suo consueto equilibrio: “Ci conosciamo molto bene. Abbiamo avuto delle battaglie dure, soprattutto quest’anno. Mi ha semplicemente fatto i complimenti e mi ha augurato il meglio. Nel match precedente ha avuto una partita molto difficile. Oggi non ha servito bene come fa di solito. L’ho brekkato molto presto in ogni set, e questo mi ha dato la fiducia per servire un po’ meglio. Sono molto molto felice”.

L’attenzione si sposta ora sui quarti di finale, dove ci sarà il derby italiano contro Lorenzo Musetti. Lo stesso Sinner ha commentato: “Fantastico. Il tennis italiano è in gran forma. Abbiamo tantissimi giocatori e stili di gioco diversi. Lorenzo è uno dei più grandi talenti che abbiamo nel nostro sport. Non vedo l’ora che arrivi il momento. Da un punto di vista italiano, è fantastico avere sicuramente un giocatore in semifinale. So che ci sono molti giocatori italiani tra il pubblico. Rende tutto speciale”.

Un quarto di finale che promette spettacolo e che assicurerà all’Italia un protagonista tra i migliori quattro degli US Open, confermando il grande momento del tennis azzurro.