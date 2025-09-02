Regionali Puglia, Emiliano rinuncia: Schlein incorona Decaro candidato del centrosinistra

Elly Schlein conferma il passo indietro di Michele Emiliano. Antonio Decaro diventa il candidato unitario del centrosinistra alle regionali di novembre in Puglia.

Schlein: “Con Emiliano si apre una pagina nuova”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ringraziato pubblicamente il governatore uscente Michele Emiliano per la scelta di non candidarsi alle prossime elezioni regionali in Puglia. «Ringrazio Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi», ha dichiarato la leader dem, parlando di un gesto che «aiuterà a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia, accanto alla coalizione progressista e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative».

Schlein ha sottolineato come Emiliano resterà «un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione, essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante anche oltre i confini della Regione».

Decaro: “Grazie a Emiliano, ora serve lo stesso gesto da Vendola”

Il candidato unitario del centrosinistra, Antonio Decaro, ha accolto con favore la decisione di Emiliano: «A Michele Emiliano, che ha scelto di non candidarsi al consiglio regionale, va la mia stima e la mia gratitudine per avere generosamente fatto un passo di lato. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent’anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra».

L’europarlamentare Pd ha poi rilanciato un appello a Nichi Vendola e ad Alleanza Verdi e Sinistra: «Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Vendola e da AVS, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e tornare a parlare dei temi che interessano i pugliesi».

Verso le regionali di novembre

Con il passo indietro di Emiliano e l’investitura ufficiale di Decaro, il centrosinistra pugliese sembra avviarsi verso la definizione di una candidatura unitaria. Restano da sciogliere i nodi sulle alleanze, in particolare con l’area guidata da Nichi Vendola, ma la partita sembra ormai aperta in vista del voto previsto a novembre.