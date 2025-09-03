Sonia Bruganelli pronta a Pechino Express con il figlio Davide

L’opinionista e produttrice potrebbe partecipare alla nuova edizione di Pechino Express 2026 in coppia con Davide Bonolis, suo figlio.

Il possibile debutto nel reality

Dopo anni trascorsi dietro le telecamere, Sonia Bruganelli si è fatta conoscere anche come protagonista televisiva. Prima come opinionista al Grande Fratello Vip nel 2021 e 2022, poi come concorrente a Ballando con le Stelle, ha mostrato il suo carattere schietto e diretto, tra apprezzamenti e critiche. Ora, secondo quanto riportato da indiscrezioni di stampa, la produttrice sarebbe in lizza per un nuovo reality, considerato tra i più ambiti dai vip: Pechino Express. L’ipotesi prevede una partecipazione in coppia con il figlio Davide Bonolis, in un’esperienza che unirebbe avventura, resistenza e complicità familiare. Le registrazioni, come di consueto, potrebbero partire tra ottobre e novembre, mentre la messa in onda è prevista per la primavera 2026.

Il rapporto speciale con Davide Bonolis

Vederli insieme in un contesto così impegnativo avrebbe sicuramente un forte impatto emotivo. Il legame tra madre e figlio è stato più volte sottolineato dalla stessa Bruganelli, che in tv ha raccontato momenti privati e delicati della sua vita. “Le cose preferite di mio figlio? Non vorrei che sembrasse un maschio basico, ma direi: il calcio, le ragazze e poi la mamma! Il suo più grande difetto? Lui è troppo sensibile. Lui mi ha aiutato nel secondo momento più difficile della mia vita. L’ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere con più leggerezza e poi ho avuto un periodo importante di depressione, lui era piccolo e venne a letto da me e mi disse ‘mamma ma tu mica muori?’. Lo vidi perso ed è stato l’inizio della mia volontà di rialzarmi. Io e lui siamo sempre stati legati e sempre stati di supporto l’uno con l’altra. Io sono la mamma ed è naturale che ci sia per lui, ma devo dire che anche lui c’è sempre stato per me nei momenti più complicati“ ha confidato la produttrice.

Attesa per la conferma ufficiale

Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma l’idea di vedere Sonia Bruganelli affrontare le sfide di Pechino Express con Davide Bonolis intriga i fan e aggiunge curiosità alla prossima edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. Nei prossimi mesi si conosceranno le coppie ufficiali, ma il possibile debutto del duo madre-figlio potrebbe trasformarsi in una delle sorprese più attese della stagione televisiva.