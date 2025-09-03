Pavia, sposo muore a 49 anni durante il ricevimento di nozze

Antimo Squillace, operaio di Bornasco, è stato colto da un attacco cardiaco poche ore dopo il matrimonio con Federica Vespo, davanti a parenti e amici sconvolti.

Il malore durante il cambio d’abito

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, dove un matrimonio appena celebrato si è concluso in lutto. Lo sposo, Antimo Squillace, 49 anni, operaio originario di Bornasco, si era unito poche ore prima con rito civile alla compagna Federica Vespo, 31 anni. La cerimonia era stata officiata dal consigliere comunale Amilcare Nardi, davanti a parenti e amici riuniti per celebrare la coppia. Dopo il “sì”, gli sposi si erano recati in un agriturismo della zona per il ricevimento. Qui, mentre si stava cambiando d’abito prima di raggiungere la sala dove erano pronti banchetti e musica, lo sposo si è accasciato improvvisamente, colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Gli invitati hanno immediatamente lanciato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118. Le manovre di rianimazione sono state prolungate a lungo, sia all’interno dell’agriturismo che durante il trasporto in ambulanza verso il Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, ogni tentativo si è rivelato inutile e poco dopo il suo arrivo in ospedale i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia si è diffusa rapidamente tra i presenti, gettando nella disperazione la moglie e i familiari. Il ricevimento, che avrebbe dovuto rappresentare il coronamento di una storia d’amore già consolidata dalla convivenza, è stato interrotto bruscamente da un dolore inimmaginabile.

Lo choc di familiari e amici

Secondo le prime informazioni, Antimo Squillace non soffriva di patologie note. Nessun segnale lasciava immaginare un epilogo così improvviso, soprattutto in un giorno che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase di vita. La giovane moglie Federica Vespo è stata soccorsa dagli invitati e dai sanitari, sotto shock per quanto accaduto. Amici e parenti, riuniti per celebrare il matrimonio, si sono trovati invece a vivere un lutto devastante. Il dramma ha colpito profondamente anche la cittadina di Bornasco, dove lo sposo era conosciuto e stimato per il suo lavoro e la sua disponibilità. In poche ore, una festa attesa da tempo si è trasformata in una tragedia che ha lasciato un segno indelebile in quanti erano presenti.

Il nome di Antimo Squillace resterà, tragicameete legato a un giorno che avrebbe dovuto rappresentare la gioia più grande e che invece si è trasformato in dolore. La coppia, già unita da anni di convivenza, aveva scelto di celebrare il rito civile per suggellare ufficialmente la loro storia. Ma il destino ha interrotto quel sogno appena iniziato, lasciando dietro di sé solo incredulità e lacrime.