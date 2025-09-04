Michelle Hunziker ufficializza l’amore con Nino Tronchetti Provera: “Felici e innamorati”

La showgirl rompe il silenzio sulla relazione con l’imprenditore. “L’amore è il motore della vita”. Foto e vacanze confermano un legame sempre più solido.

La dichiarazione pubblica dopo mesi di indiscrezioni

Dopo settimane di scatti rubati, indiscrezioni e foto che avevano già mostrato baci e gesti affettuosi, Michelle Hunziker ha scelto di parlare per la prima volta della sua storia con Nino Tronchetti Provera. Lo ha fatto in un’intervista al sito tedesco Bunte.de, in occasione della conduzione del Guinness dei Primati in Germania. «Sono davvero felice. L’amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte», ha dichiarato nella sua lingua madre, per poi aggiungere in italiano: «È il motore della vita». Parole semplici ma cariche di significato, che confermano una relazione ormai sotto i riflettori da mesi.

La volontà di proteggere la vita privata

Pur ammettendo l’evidenza del legame, Michelle Hunziker ha sottolineato la sua intenzione di difendere questa storia dalla pressione mediatica. «Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo appena innamorati e felici. Ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo che le persone possano proteggerlo», ha spiegato. La showgirl, reduce da un passato sentimentale molto esposto, sembra ora intenzionata a vivere un amore più intimo, sebbene inevitabilmente accompagnato dall’attenzione dei media.

Vacanze, famiglia e un’intesa sempre più evidente

Il legame con Nino Tronchetti Provera è ormai condiviso anche con le figlie di Michelle, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi mostrano la coppia in vacanza nelle Dolomiti, a San Cassiano di Fanes, dove hanno trascorso giornate tra trekking e momenti conviviali al rifugio. Le immagini ritraggono sorrisi, abbracci e una sintonia evidente, con le bambine affettuose nei confronti della madre e accoglienti verso il nuovo compagno. Non è la prima volta che i due vengono immortalati insieme: già in estate, erano state diffuse foto che li ritraevano in barca tra baci e carezze.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Imprenditore 55enne, Nino Tronchetti Provera ha costruito la sua carriera nel settore della finanza e degli investimenti sostenibili. Laureato in economia aziendale, è stato sposato con la fotografa e gallerista Francesca Malgara, da cui ha avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra. È cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, ex di Chiara Ferragni, e parente di Marco Tronchetti Provera, noto imprenditore. In passato ha dichiarato: «Alcuni sono stati più gentili con me per il mio cognome. Altri meno, per la stessa ragione. Non mi è mai importato e, alla fine, non ha mai contato». Un profilo riservato, lontano dai riflettori, che sembra completare l’equilibrio cercato da Michelle in questa nuova fase della sua vita.