Adriano Pappalardo indagato, durante un concerto aveva insultato Giorgia Meloni

Durante un concerto a Passoscuro, il cantante avrebbe insultato Giorgia Meloni con gesti volgari e riferimenti a Donald Trump, scatenando fischi e proteste dal pubblico.

Indagine della Procura di Civitavecchia

La Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo contro Adriano Pappalardo dopo gli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 20 agosto. L’episodio, avvenuto poco prima dell’inizio di un concerto a Passoscuro, avrebbe visto il cantante pronunciare parole offensive accompagnandole con gesti volgari, legati a riferimenti sul rapporto tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I carabinieri hanno trasmesso un’informativa dettagliata agli inquirenti, che stanno ora acquisendo i filmati della serata per chiarire la dinamica. Le ipotesi di reato al vaglio sono quelle di diffamazione aggravata e vilipendio. Nel procedimento, Giorgia Meloni figura come parte offesa.

La reazione del pubblico e le contestazioni

Secondo quanto emerso, i toni utilizzati da Pappalardo hanno immediatamente provocato forti reazioni tra gli spettatori. Parte del pubblico, presente in gran numero alla serata, ha accolto le frasi del cantante con fischi e contestazioni. Alcuni spettatori, in segno di disapprovazione, hanno deciso di lasciare la platea, ritenendo inaccettabile l’attacco verbale rivolto alla premier. Le parole e i gesti non hanno trovato il consenso di molti presenti, che si aspettavano un’esibizione musicale e non un momento di scontro politico. L’episodio ha assunto risonanza anche per la scelta del contesto: una serata di intrattenimento che si è trasformata in un caso giudiziario di rilievo nazionale.

Il dibattito sui social e le critiche a Pappalardo

La vicenda ha trovato eco immediata sui social, dove in molti hanno espresso indignazione per l’atteggiamento di Adriano Pappalardo. Numerosi utenti hanno criticato la scelta del cantante di trasformare il palco in un’occasione per lanciare offese personali. “Andava fermato, è ingaggiato per cantare, non per insultare”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Ha iniziato a fare una polemica politica fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile”. L’ondata di critiche online ha contribuito ad amplificare il clamore intorno alla vicenda, rafforzando l’attenzione della magistratura sugli atti del cantante. La Procura prosegue l’analisi dei filmati e delle testimonianze raccolte per definire i prossimi passi dell’inchiesta, che potrebbe tradursi in un processo a carico dell’artista per le accuse contestate.