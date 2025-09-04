Bari, auto precipita in mare: 21enne muore davanti ai passanti

La giovane è morta a Torre a Mare dopo che la sua auto è finita in acqua. I testimoni hanno raccontato di aver assistito a una scena drammatica.

Il dramma sotto gli occhi dei presenti

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la mattinata di giovedì 4 settembre a Torre a Mare, frazione a sud di Bari, quando una ragazza di 21 anni è morta annegata dopo che la sua auto è precipitata dalla scogliera della Grotta della Regina. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30, davanti a decine di persone che in quel momento si trovavano nei pressi del litorale. Secondo quanto riferito dai presenti, l’auto ha percorso il tratto sterrato senza deviare, superando la strada e gli scogli, fino a finire direttamente in mare. Il veicolo è stato inghiottito dall’acqua in pochi istanti, lasciando attoniti e impotenti i testimoni che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento rapido di vigili del fuoco, Guardia costiera e sanitari del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica e i primi soccorsi

Le prime testimonianze descrivono un impatto surreale: l’auto avrebbe accelerato bruscamente prima di precipitare dalla scogliera. Alcuni presenti hanno raccontato di aver visto il veicolo attraversare lo sterrato senza alcun tentativo di frenata o sterzata. L’arrivo dei soccorsi è stato immediato. Le motovedette della Guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati in acqua nel tentativo di recuperare la conducente, mentre i sanitari attendevano sulla banchina. Dopo minuti concitati, la ragazza è stata estratta dall’abitacolo ma era già in condizioni disperate. I medici hanno tentato la rianimazione senza successo e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un particolare raccapricciante ha colpito i soccorritori: il corpo della giovane sarebbe riaffiorato autonomamente, uscito dal veicolo attraverso il parabrezza rotto. È stato recuperato dai sub mentre galleggiava vicino agli scogli, tra le onde ancora agitate dal passaggio dell’auto. La scena, descritta come impressionante da chi ha assistito, ha lasciato un segno indelebile tra i presenti.

Identità della vittima e ipotesi degli inquirenti

Attraverso i dati della vettura, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità della vittima, una 21enne originaria della Puglia ma residente nel Milanese. I familiari sono stati immediatamente avvisati della tragedia. Le indagini si concentrano ora sulle possibili cause dell’accaduto: resta da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Al momento, secondo alcune fonti investigative, sarebbe più accreditata la seconda ipotesi. I testimoni hanno infatti riferito che l’auto avrebbe preso velocità poco prima di finire in mare, un dettaglio che spinge gli inquirenti a non escludere alcuna pista. Gli accertamenti proseguiranno con il supporto delle autorità competenti per stabilire ogni dettaglio sulla dinamica e le motivazioni che hanno portato alla tragedia.