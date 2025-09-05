Feltri difende il Ministro, “Il PD insulta Tajani, Chi parla così fa schifo”

A Viterbo insulti al ministro Antonio Tajani dai Giovani Democratici. Vittorio Feltri, dalle pagine de Il Giornale, attacca duramente: “Fate schifo voi che usate questo linguaggio”.

Gli insulti a Tajani a Viterbo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato accolto a Viterbo da insulti pesanti poco prima di un evento pubblico. A rivolgergli frasi come “fa schifo” sarebbero stati alcuni esponenti dei Giovani Democratici, gesto che ha immediatamente acceso polemiche politiche e mediatiche. A intervenire sul caso è stato Vittorio Feltri, che dalle colonne de Il Giornale ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini, puntando il dito contro il livello sempre più basso del dibattito pubblico.

La replica tagliente di Feltri

Il giornalista ha esordito con una stoccata diretta: “Ho letto sui giornali che il ministro Tajani è stato insultato dal PD, dai democratici, gli ex comunisti per essere più chiari”. Per Feltri, non è la critica politica in sé a essere un problema, ma il modo in cui viene espressa, scivolando nel turpiloquio. “A me fanno schifo tutti i maschi, preferisco le signore lo devo ammettere anch’io, però voglio dire come si fa a dire di una persona che poi è civile, si è sempre comportato bene, mi fa schifo”, ha aggiunto, sottolineando l’assurdità del linguaggio usato contro il ministro.

Il fondatore di Libero ha quindi ribadito: “Cerchiamo di, non dico di imparare un po’ di buona educazione, ma di trattenersi almeno quando si tratta di una specie di turpiloquio”.

Rispetto per le persone, oltre la politica

Nelle sue considerazioni, Feltri ha voluto ricordare che, al di là delle differenze ideologiche, il rispetto personale deve rimanere un principio irrinunciabile. “Dire che un ministro fa schifo non mi sembra diciamo lecito e civile”, ha sottolineato.

Pur ammettendo che Tajani “non brilli nel mondo della politica”, il giornalista ha comunque rimarcato che si tratta di “una persona normale, perbene, che fa la sua politica, piaccia o non piaccia ma va rispettata”. La chiusura del suo intervento è stata durissima: “Fanno schifo chi usa questo linguaggio, fate schifo voi”, ha affermato senza mezzi termini, ribaltando l’offesa sugli autori delle frasi contro il ministro.