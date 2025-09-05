Polemica Calabria, Ilaria Salis difende la prof pro Brigate Rosse, “Complotto sul nulla”

L’europarlamentare di Avs scende in campo per sostenere la candidatura della professoressa Donatella Di Cesare, parlando di “episodi decontestualizzati e strumentalizzati”. Polemiche infuocate.

Il caso Di Cesare e la solidarietà di Salis

La candidatura di Donatella Di Cesare, docente de La Sapienza di Roma, come capolista insieme a Mimmo Lucano nelle liste a sostegno di Pasquale Tridico in Calabria ha generato forti polemiche. Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto dopo i precedenti interventi della professoressa, già criticata per le sue dichiarazioni controverse sulla morte della terrorista comunista Barbara Balzerani.

In difesa della filosofa è intervenuta l’europarlamentare Ilaria Salis, che sui social ha accusato avversari politici e stampa di aver costruito un “complotto sul nulla o su episodi decontestualizzati e strumentalizzati”. Un messaggio che ha acceso ulteriormente il dibattito e che Salis ha accompagnato con una foto insieme alla docente, a suggellare un sostegno politico e personale.

Gli attacchi social contro governo e oppositori

Nel suo intervento, Salis non si è limitata alla difesa della professoressa. Ha parlato di “becere campagne d’odio ad personam” e ha denunciato la presenza di “eserciti di troll e profili fittizi” che alimenterebbero il dibattito con insulti e minacce. Le sue parole, cariche di toni polemici, sono state anche l’occasione per colpire duramente il governo, accusato di difendere “gli interessi di pochi contro quelli della maggioranza”.

Il messaggio della parlamentare di Avs si inserisce in una narrazione già consolidata, che affonda le radici nelle battaglie contro le politiche di destra e a sostegno di diritti rivendicati come universali. Tuttavia, la durezza dei toni e l’uso di espressioni forti hanno sollevato nuove critiche, soprattutto in relazione alla sua storia politica legata anche alla difesa delle occupazioni abusive.

La polemica politica e il confronto ideologico

La scelta di Salis di scendere in campo al fianco di Di Cesare ha alimentato un confronto che va oltre la singola candidatura, toccando i nervi scoperti del dibattito politico nazionale. Da una parte la difesa delle “classi popolari” e delle battaglie sociali rivendicate dalla sinistra, dall’altra le accuse di ipocrisia da chi sottolinea come, nonostante i lunghi anni di governo del centrosinistra, la povertà e il disagio sociale siano rimasti problemi irrisolti.

Un intervento, quello dell’europarlamentare, che ha diviso l’opinione pubblica: sostenitori entusiasti da un lato, critici accesi dall’altro. La polemica non sembra destinata a spegnersi, alimentata dalla capacità di Salis di usare i social come strumento di lotta politica e di consolidamento del proprio ruolo nel panorama nazionale.