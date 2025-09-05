Schlein spiazzata dai sondaggi, FdI ironizza: “Bentornata dalle ferie”

Durante In Onda su La7, Marianna Aprile evidenzia il calo del Pd nei sondaggi Swg. L’account di FdI affonda con un post sarcastico contro Elly Schlein.

Il sondaggio che mette in difficoltà la leader Pd

Un ritorno televisivo non semplice per Elly Schlein, collegata con il programma In Onda su La7. La conduttrice Marianna Aprile le ha presentato i dati dell’ultima rilevazione Swg per il Tg di Enrico Mentana, numeri che raccontano di un centrosinistra in calo e di una maggioranza di governo invece in crescita. “La cosa che balza subito all’occhio dalla rilevazione Swg è che sono in crescita tutti e tre i partiti maggiori della coalizione di governo e sono in calo i partiti, tra cui il suo, che dovrebbero comporre l’alternativa di governo”, ha detto la giornalista.

A rendere più duro il colpo, la sottolineatura finale della Aprile: “Qualcosa non torna tra il quadro catastrofico che lei ha disegnato e il fatto che comunque evidentemente alle persone tutte queste storture non arrivano o forse non sono così tangibili. Come se lo spiega lei il fatto che cresca il consenso?”. Parole che hanno lasciato trasparire un momento di imbarazzo sul volto della segretaria dem.

La stoccata social di Fratelli d’Italia

Il siparietto non è passato inosservato e Fratelli d’Italia ha colto l’occasione per affondare il colpo. Dall’account ufficiale del partito è stato pubblicato uno spezzone della trasmissione accompagnato da una didascalia tagliente: “Solidarietà a Elly Schlein. Il rientro dalle ferie non deve essere stato facile”. Un commento ironico, ma dal retrogusto amaro per la leader del Pd, che vede confermarsi le difficoltà del partito sul fronte del consenso.

La scelta comunicativa di FdI punta a mettere in risalto il contrasto tra la narrazione proposta dalla Schlein e i dati che emergono dai sondaggi, rafforzando così l’immagine di un governo in salute rispetto a un’opposizione in affanno.

Un autunno politico in salita per l’opposizione

L’episodio televisivo e la replica social di FdI si inseriscono in un quadro politico già complesso per il centrosinistra. I dati Swg indicano una maggioranza che consolida il proprio consenso, mentre i partiti d’opposizione faticano a intercettare la fiducia degli elettori. Per Schlein, chiamata a dimostrare di poter rappresentare un’alternativa credibile, la strada si fa in salita.