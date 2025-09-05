Adinolfi vuole fare l’opinionista a Uomini e Donne, la Cipollari lo stoppa: “No, grazie”

Mario Adinolfi sogna la poltrona di opinionista a Uomini e Donne, ma Tina Cipollari frena subito: “No grazie, siamo al completo”.

L’ambizione televisiva di Adinolfi

Dopo aver calcato il palcoscenico dell’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sembra deciso a restare nel mondo dello spettacolo. Ospite del format social Casa Lollo, il giornalista e politico romano ha rivelato la sua nuova ambizione: diventare opinionista a Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi.

«Ti faccio una confessione che non ho mai fatto a nessuno», ha dichiarato. «Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino», riferendosi alla storica opinionista. Adinolfi ha aggiunto: «Vorrei essere la seconda voce maschile dietro Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è per Tina Cipollari». Una battuta che ha acceso subito il dibattito social e scatenato reazioni tra i fan del programma.

La replica di Tina Cipollari

Non si è fatta attendere la risposta di Tina Cipollari, storica protagonista del talk di Canale 5. La vamp bionda, chiamata direttamente in causa, ha commentato con decisione sotto il post Instagram che rilanciava le parole di Adinolfi: «No grazie siamo al completo». Una frase secca, che non ha lasciato spazio a interpretazioni e che ha subito acceso la curiosità dei telespettatori sulla possibilità – o meno – di vedere Adinolfi tra le poltrone rosse.

L’ex naufrago non ha però digerito lo stop ed è tornato all’attacco con una replica pungente: «Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti».

Un botta e risposta destinato a far discutere

Il battibecco tra Adinolfi e Cipollari ha alimentato le chiacchiere intorno al futuro del programma, che da anni domina il pomeriggio televisivo di Canale 5. L’idea di un suo ingresso tra gli opinionisti divide i fan: c’è chi considera la sua proposta una provocazione ironica e chi, invece, pensa che il giornalista cerchi davvero una nuova ribalta nel mondo dello spettacolo.

Per il momento, la porta resta chiusa: la coppia di opinionisti formata da Gianni Sperti e Tina Cipollari resta salda, mentre la candidatura di Adinolfi rimane soltanto un desiderio, condito da polemiche e frecciate social.