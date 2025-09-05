Casa a Prima Vista, due studentesse cercano casa a Milano: “Il nostro budget? 800mila euro”

Anita e Luigia, studentesse di giurisprudenza, hanno stupito i fan di Casa a Prima Vista: budget di 800mila euro per un quadrilocale nel cuore di Milano.

Le protagoniste e la richiesta insolita

La nuova stagione di Casa a Prima Vista Italia su Real Time si è aperta con una puntata che ha fatto molto discutere. Le protagoniste del 4 settembre sono state Anita e Luigia, entrambe studentesse di giurisprudenza a Milano, accompagnate virtualmente dalla sorella di Luigia, Alessia, che non ha partecipato alle riprese perché impegnata con un esame.

Le due ragazze hanno spiegato ai tre agenti immobiliari del programma – Mariana D’Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo – di voler abbandonare il collegio in cui vivono per acquistare una casa definitiva, in vista di un futuro nella città lombarda. La richiesta, però, ha lasciato di stucco il pubblico: «Stiamo cercando un quadrilocale con almeno 100 metri quadrati e due bagni indispensabili per sopravvivere», hanno dichiarato, fissando un budget da ben 800mila euro. L’obiettivo era trovare un appartamento in zona Sant’Ambrogio, vicino all’università, o comunque servito dalla metro verde o blu.

Le case proposte e la scelta finale

La prima proposta arrivata sul tavolo è stata quella di Mariana, che ha portato le studentesse in zona Bocconi. L’appartamento, però, non ha convinto le ragazze perché dotato di cucina a vista e non di ambienti separati, come invece avrebbero desiderato. Anche la proposta di Ida, un quadrilocale a Crescenzago, non ha soddisfatto le aspettative.

A fare centro è stato invece Gianluca, con un appartamento in zona Cinque Giornate, vicino al Palazzo di Giustizia. L’immobile disponeva di tre stanze e addirittura tre bagni, superando le richieste iniziali. L’unico problema? Il prezzo: 850mila euro, quindi 50mila in più rispetto al budget previsto. Dopo un confronto anche con Alessia, le ragazze hanno deciso di puntare proprio su quest’ultima opzione.

La reazione del pubblico

La puntata ha generato moltissimi commenti sui social, soprattutto su X, dove il pubblico non ha potuto fare a meno di sottolineare l’evidente contrasto tra l’etichetta di “studentesse fuori sede” e la possibilità di spendere quasi un milione di euro per la loro casa. Tra ironia e stupore, in tanti hanno discusso sull’inedita ricerca immobiliare, che ha reso questa puntata una delle più commentate della stagione.

Il format, ancora una volta, ha confermato la sua capacità di unire intrattenimento, curiosità e colpi di scena, trasformando la ricerca di una casa in un vero caso social.