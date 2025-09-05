Yari Carrisi e il post contro Loredana Lecciso: “La padrona non vede l’ora”

Un messaggio polemico sui social, poi cancellato, riaccende le tensioni tra Yari Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power: “Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco”.

Il post e i sospetti

Una frase enigmatica, rimossa poco dopo, è bastata a far esplodere nuove indiscrezioni attorno alla famiglia di Al Bano. Qualche giorno fa, il figlio Yari Carrisi ha pubblicato su Instagram un’immagine con un crocifisso e una foto del padre accanto a Loredana Lecciso, accompagnandola con la scritta: «La Padrona non vede l’ora». Un riferimento che molti hanno letto come una frecciata rivolta alla compagna del cantante.

A ricostruire la vicenda è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, sottolineando come le tensioni all’interno della famiglia non si siano mai del tutto sopite. «Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco», ha rivelato, aggiungendo che «serpeggia il sospetto che dietro la provocazione alla compagna di Al Bano ci sia lo zampino di Romina, la quale non avrebbe mai accettato la ‘seconda vita’ del suo ex marito».

Tensioni mai sopite

Secondo le indiscrezioni, il clima tra Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano sarebbe tutt’altro che disteso. Loredana trascorre sempre più tempo a Milano, dove il figlio si è trasferito per motivi di studio, mentre a Cellino le voci di dissapori continuano a rincorrersi. L’episodio del post di Yari non fa che alimentare i rumors, già intensi negli ultimi mesi.

Le fratture risalgono a ben prima di questa vicenda. Lo scorso giugno, infatti, c’era stato un acceso botta e risposta pubblico tra Al Bano e Romina. La cantante aveva preso le distanze dalla decisione dell’ex marito di esibirsi a San Pietroburgo con Iva Zanicchi, cantando il brano “Felicità”. «Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia – aveva scritto su Instagram – non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità».

Lo scontro tra Al Bano e Romina

Le parole di Romina Power avevano ferito profondamente il cantante pugliese, che non aveva nascosto il suo disappunto. «Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi», aveva replicato Al Bano.

Un confronto a distanza che aveva già riportato in superficie antichi rancori e che, con l’ultima uscita social di Yari, sembra segnare un nuovo capitolo nelle tensioni familiari. Le dinamiche tra Cellino San Marco e i protagonisti di questa vicenda restano dunque fitte di ombre e polemiche.