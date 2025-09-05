Raoul Bova a Verissimo: «Ora dico la mia verità», intervista clamorosa

Dopo mesi di voci, scandali e silenzio assoluto, Raoul Bova ha scelto Silvia Toffanin e il salotto di Verissimo per raccontare la sua verità.

Il ritorno pubblico di Raoul Bova

Dopo un’estate dominata dal cosiddetto “caso Bova”, l’attore romano Raoul Bova, 54 anni, ha deciso di parlare. Lo farà davanti alle telecamere di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, in onda il 13 e 14 settembre. La notizia è stata anticipata da Giuseppe Candela su Dagospia. Non è chiaro se l’intervista sia già stata registrata o se avverrà in diretta, ma ciò che trapela è che sarà un faccia a faccia destinato a fare rumore.

Fino a questo momento l’attore non aveva mai commentato le indiscrezioni, preferendo affidarsi a un team di legali, tra cui Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera, che ha seguito da vicino le vicende giudiziarie esplose nelle ultime settimane.

Il caso e le accuse

La questione che ha travolto Raoul Bova non si limita più alla cronaca rosa. Tutto è iniziato con le voci di una presunta crisi con la compagna Rocìo Muñoz Morales, madre delle sue figlie Luna (2015) e Alma (2018). Poi lo scenario è cambiato bruscamente con la pubblicazione, da parte di Fabrizio Corona, di alcuni messaggi privati che avrebbero coinvolto una giovane donna, Martina Ceretti.

Secondo quanto raccontato, a consegnare il materiale all’ex re dei paparazzi sarebbe stato Federico Monzino, amico – e forse qualcosa di più – della ragazza. Corona ha scelto di diffondere pubblicamente gli audio su YouTube, scatenando un vero e proprio terremoto mediatico. La vicenda è stata poi complicata dall’intervento del Garante della Privacy, che ha disposto la rimozione dei contenuti, ritenuti diffusi senza il consenso dell’attore.

La battaglia legale e l’attesa intervista

Le indagini sono tuttora in corso e puntano a chiarire chi abbia effettivamente inviato i file a Corona e perché siano stati pubblicati. Nel frattempo, Monzino ha denunciato lo stesso Corona, sostenendo di essere stato filmato di nascosto con una microcamera nascosta in un cappello.

Di questi temi – e probabilmente anche della sua vita privata – parlerà Raoul Bova a Verissimo. Dopo settimane di silenzio, l’attore sembra pronto a raccontare la sua versione, in quella che si preannuncia una delle interviste più attese della nuova stagione televisiva.