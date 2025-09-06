Vannacci sul Pd: “Nega le baby gang e pensa che gli immigrati ci pagheranno le pensioni”

A Modena il generale, Roberto Vannacci, polemizza alla Festa dell’Unità: “Negano le baby gang e ci diranno che gli immigrati pagano le pensioni”.

Lo sfogo di Vannacci a Modena

Durante un acceso intervento alla Festa dell’Unità di Modena, il generale Roberto Vannacci ha rivolto un duro attacco alla sinistra. Parole che hanno subito acceso la polemica politica: “La sinistra nega la realtà e continua a vivere nel mondo della percezione”. Un’affermazione che ha colpito i presenti e che si inserisce in un dibattito già teso sul tema sicurezza e immigrazione.

Il riferimento alle baby gang e agli immigrati

Nel corso del suo discorso, Vannacci ha criticato apertamente la gestione dei fenomeni sociali da parte della sinistra, portando come esempio quello delle baby gang. “Alla Festa dell’Unità di Modena si nega persino il fenomeno delle baby gang”, ha dichiarato, sottolineando come a suo avviso la realtà venga sistematicamente minimizzata o ignorata. Non solo: ha ironizzato anche su un altro tema caro alla sinistra, quello delle pensioni, aggiungendo con tono polemico: “Sicuramente ci diranno che gli immigrati ci pagano le pensioni”.

Il dibattito politico si accende

Le parole di Vannacci hanno inevitabilmente alimentato lo scontro politico. Le sue dichiarazioni, diffuse anche sui social, hanno generato reazioni contrastanti, tra chi condivide le sue accuse e chi invece le considera eccessive e strumentali. L’intervento del generale, che già in passato non ha risparmiato critiche taglienti alla sinistra, si inserisce in un clima di forte tensione in vista delle prossime sfide politiche.