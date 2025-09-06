Sondaggi 2025, Meloni festeggia, Schlein perde terreno, Conte stabile, Lega avanza

Fratelli d’Italia cresce dopo il Meeting di Rimini, il Pd arretra al 22%. Lega in risalita, Forza Italia dietro. Astensionismo in forte aumento.
Fratelli d’Italia sfiora il 30,2%
Dopo la pausa estiva, i sondaggi SWG per il TgLa7 fotografano un quadro politico che conferma la forza di Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto alla rilevazione del 28 luglio, attestandosi al 30,2%. Un risultato che segue l’intervento della premier al Meeting di Rimini, accolto con applausi e promesse rivolte alla classe media, come il piano casa per le giovani coppie e l’ipotesi di riduzione dell’Irpef per i redditi fino a 60mila euro.
Pd in affanno, Lega davanti a Forza Italia
In difficoltà invece il Partito Democratico, che perde lo 0,4% e scende al 22%. Leggera flessione anche per il Movimento 5 Stelle, in calo dello 0,1% al 13,3%. Sul fronte del centrodestra, la Lega di Matteo Salvini registra un +0,2% e sale all’8,6%, superando nuovamente Forza Italia, ferma all’8,2% nonostante un +0,1%. Secondo gli analisti, il guadagno del Carroccio potrebbe essere legato alle recenti prese di posizione del ministro dei Trasporti contro la Francia.
Astensionismo in crescita
Tra le altre forze politiche non si registrano scossoni significativi: Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile al 6,7%, Azione guadagna lo 0,2%, mentre Italia Viva cede lo 0,1%. Nessuna variazione per +Europa e Noi Moderati. L’elemento più rilevante, però, riguarda l’aumento dell’astensionismo, che segna un +4%, confermandosi il vero partito di maggioranza nel Paese.