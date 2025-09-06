Esordio da urlo per Gattuso: Italia travolgente, cinque gol all’Estonia

Debutto da sogno per Rino Gattuso: a Bergamo l’Italia travolge l’Estonia con un netto 5-0. Protagonista Retegui con una doppietta, in gol anche Kean.

Primo tempo a reti bianche, poi la svolta

All’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, l’esordio di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale inizia con una partita a senso unico ma senza reti nei primi 45 minuti. L’Italia domina, colleziona quindici conclusioni, ma fatica a rendersi davvero pericolosa. Solo in due occasioni il portiere estone Karl Jacob Hein è costretto a compiere interventi decisivi, negando la gioia del gol a Tonali e a Zaccagni. La difesa azzurra rischia pochissimo, ma lo 0-0 dell’intervallo, unito al contemporaneo vantaggio di Israele in Moldavia, costringe gli azzurri a rientrare negli spogliatoi addirittura virtualmente terzi nel girone.

Kean apre le danze, Retegui e Raspadori dilagano

Nella ripresa l’Italia si trasforma. Il pressing diventa asfissiante e al 58’ arriva il meritato vantaggio: Moise Kean si fa trovare pronto sotto porta e di testa sblocca la partita. Pochi minuti più tardi è il turno di Mateo Retegui, che con un potente tiro dalla distanza batte Hein e sigla il raddoppio.

Il terzo gol porta la firma di Giacomo Raspadori, entrato poco prima e capace di sfruttare un cross perfetto di Politano: colpo di testa vincente e partita virtualmente chiusa al 71’. Nel finale, con l’Estonia ormai in affanno, gli azzurri dilagano. All’89’ arriva la doppietta di Retegui, ancora di testa, mentre nel recupero è Alessandro Bastoni a fissare il risultato sul 5-0 con un’incornata precisa.

Classifica e prospettive nel Girone I

Il successo consente all’Italia di migliorare sensibilmente la differenza reti e di restare pienamente in corsa per la qualificazione ai Mondiali 2026. Dopo tre partite, gli azzurri hanno 6 punti e una differenza reti di +4, alle spalle di Norvegia (12 punti, +11) e Israele (9 punti, +5). Seguono l’Estonia a 3 punti e la Moldavia, ancora ferma a zero.

Lunedì 8 settembre la Nazionale di Gattuso affronterà proprio Israele, in una sfida cruciale per consolidare le proprie ambizioni e confermare i progressi mostrati a Bergamo. Intanto resta la soddisfazione per un debutto convincente, caratterizzato da intensità, gioco offensivo e cinque gol che restituiscono entusiasmo all’ambiente azzurro.