Puglia, Michele Emiliano: “Se si candida Vendola mi candido anche io”, poi si ferma, via libera ad Antonio Decaro

Dopo ore di tensione, Michele Emiliano conferma il passo di lato e spiana la strada a Antonio Decaro. In campo anche Nichi Vendola con Avs.

Il passo indietro di Emiliano e la mossa del Pd

Per diverse ore il futuro politico di Michele Emiliano è rimasto in bilico, alimentando voci di un possibile ripensamento. Secondo fonti interne, il governatore uscente avrebbe confidato ai suoi: «Caduto il problema politico per Vendola, cade anche per me». Una frase che aveva riacceso lo scenario di una sua candidatura al consiglio regionale.

La tensione si è sciolta in serata, quando la segretaria del Pd Elly Schlein, dal palco della festa dell’Unità a Bisceglie, ha ringraziato pubblicamente Emiliano per aver confermato il passo di lato. «Sono stati dieci anni di governo che hanno prodotto risultati concreti e tangibili. Grazie a Michele Emiliano per il lavoro svolto, per la capacità di unire innovazione e questioni sociali», ha dichiarato Schlein, sottolineando lo spirito di squadra e la disponibilità del governatore a farsi da parte per favorire una nuova classe dirigente. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale che ha messo fine ai dubbi.

La candidatura di Vendola e l’asse con Decaro

Parallelamente, la scena politica pugliese ha registrato il ritorno di Nichi Vendola, pronto a guidare la lista di Avs. Un ingresso che sembrava compromesso dai contrasti interni, ma che si è sbloccato con l’accordo tra le forze progressiste. Nel frattempo, i 5 Stelle osservano con cautela l’evolversi degli equilibri.

Il leader Giuseppe Conte, parlando a Cosenza, ha ribadito il sostegno del Movimento a Decaro, pur evidenziando le difficoltà degli ultimi mesi: «Il M5s esprime una posizione dopo mesi di varie vicissitudini che non trovano ancora una composizione. Una realtà che si è dichiarata costruttivamente disponibile a una soluzione e che adesso chiede chiarezza».

Le parole di Vendola: sostegno totale a Decaro

Con una nota ufficiale, Nichi Vendola ha espresso pieno appoggio al candidato presidente del centrosinistra. «Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra», ha dichiarato.

Vendola ha poi tracciato le priorità della sua candidatura: combattere la povertà crescente, invertire la crisi demografica, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e difendere i diritti e le libertà. «Sono tempi difficili in cui occorre che ciascuno faccia la propria parte», ha aggiunto, spiegando che la sua scelta nasce dallo spirito di servizio e dall’obiettivo di rafforzare l’alleanza progressista. E ha concluso: «Collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro».