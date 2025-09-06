Gerry Scotti, durante la puntata ironizza su De Martino citando Carlo Conti, i social si incendiano

La battuta di Gerry Scotti scatena il pubblico e riaccende la sfida con Stefano De Martino: il riferimento a Carlo Conti diventa virale sui social.

La frecciata durante La Ruota della Fortuna

Nel corso della puntata di ieri, 5 settembre de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha sorpreso telespettatori e pubblico in studio con una frase che ha subito fatto discutere. Durante un gioco in cui è comparsa una citazione legata al brano “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, colonna sonora dell’ultimo Festival di Sanremo, il conduttore Mediaset ha colto l’occasione per rivolgere un saluto all’amico Carlo Conti, attuale padrone di casa del teatro Ariston.

«Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda sempre», ha detto sorridendo, scatenando la reazione dei social e alimentando il confronto serrato sull’access prime time tra Rai e Mediaset. La frase è stata interpretata da molti come una sottile stoccata al rivale Stefano De Martino, impegnato in contemporanea con Affari Tuoi su Rai1.

Gli ascolti premiano Gerry Scotti

La battuta è arrivata in un momento particolarmente favorevole per Scotti, che negli ultimi giorni ha ottenuto risultati importanti in termini di ascolti. La Ruota della Fortuna è infatti riuscita a superare per tre volte consecutive Affari Tuoi, finora leader incontrastato della fascia preserale.

L’ultima sfida, quella del 4 settembre, ha visto prevalere Canale 5 con una media di 4.514.000 telespettatori e uno share del 24,2%, contro i 4.222.000 spettatori e il 22,6% dello show dei “pacchi” condotto da De Martino. Un sorpasso di poche centinaia di migliaia di spettatori, ma sufficiente a ridisegnare gli equilibri televisivi di inizio stagione.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti sulla Rai e sul rivale

Intervistato da Il Messaggero, Gerry Scotti ha espresso la sua opinione sulla strategia della Rai, non risparmiando critiche: «Se mi aspettavo che la Rai ci lasciasse tutto questo campo libero? Sinceramente, no. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene».

Il conduttore ha poi aggiunto: «In Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè. Pensavano che La Ruota della Fortuna fosse un vecchio format, ma non hanno calcolato il vecchio zio Gerry».

Nonostante la rivalità televisiva, Scotti ha precisato di avere rapporti cordiali con De Martino: «Il 7 agosto mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per La Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”». E ha concluso con un monito scherzoso: «Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto».