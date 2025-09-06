Malore improvviso in treno, nausea e stanchezza muore a 17 anni Eleonora Chieregato

La ragazza di Castelguglielmo colpita da una malattia autoimmune dopo un malore in treno. I genitori scelgono la donazione degli organi.

Il malore e la corsa in ospedale

Non ce l’ha fatta Eleonora Chieregato, 17 anni, residente a Castelguglielmo, piccolo comune di 1500 abitanti in provincia di Rovigo. La giovane è deceduta martedì 2 settembre all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo un improvviso malore accusato in treno mentre viaggiava con alcune amiche. Nonostante i soccorsi immediati e il trasferimento d’urgenza, la situazione clinica si è aggravata fino alla dichiarazione di morte cerebrale. Secondo i medici, a stroncarla è stata una malattia autoimmune che aveva iniziato a dare i primi segnali già ad aprile, con sintomi come nausea e stanchezza, inizialmente considerati poco rilevanti e non confermati dagli esami medici svolti.

Il dolore della comunità

La notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese. «Siamo senza parole», «sotto choc», «un dispiacere immenso», hanno scritto amici e conoscenti sui social, ricordando il sorriso e la vitalità di Eleonora, descritta come una ragazza solare e “piena di energia”. Molti hanno voluto esprimere vicinanza al padre Andrea e alla madre, sottolineando quanto fosse amata dai suoi coetanei. Durante l’estate si dedicava ai più piccoli come animatrice, diventando un punto di riferimento per tante famiglie. «Troppo giovane», ripetono increduli i suoi compagni di scuola del liceo di Badia Polesine, che ogni giorno raggiungeva da Castelguglielmo.

La scelta della donazione degli organi

Il sindaco Giorgio Grassia ha parlato a nome di tutta la cittadinanza: «Senza parole, è una perdita che colpisce tutti». In un momento di dolore immenso, i genitori della ragazza hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità scegliendo di donare gli organi della figlia. Una decisione che permetterà ad altre persone di continuare a vivere, trasformando una tragedia in speranza. Un gesto che resterà impresso nel cuore di chi conosceva Eleonora, una ragazza che a soli 17 anni lascia un vuoto profondo e incolmabile.