Auto centra un camion, morta sul colpo la 22enne Elisa, il dolore del padre “Addio amore mio”

Elisa Noventa, 22 anni, ha perso la vita in un terribile schianto sull’A4: viaggiava come passeggera quando l’auto ha centrato un camion in sosta.

Lo schianto nella notte in A4

Un drammatico incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì 5 settembre lungo l’autostrada A4 Milano–Venezia, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano. La vittima è Elisa Noventa, 22enne originaria di Rezzato, residente da qualche tempo a Pisa. L’impatto è avvenuto poco dopo le 22, quando l’auto sulla quale la giovane viaggiava come passeggera ha improvvisamente sbandato, finendo contro un camion fermo in una piazzola di sosta. La violenza dello schianto non le ha lasciato scampo: Elisa è morta sul colpo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, supportati dai Vigili del Fuoco di Caldierona. Nonostante i tentativi immediati di soccorso, per la giovane non c’era più nulla da fare. Alla guida della vettura c’era un ragazzo di 25 anni, originario di Pisa, che è rimasto ferito nell’impatto: le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona. La Polizia Stradale di Verona Sud ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo.

Accertamenti sulle cause

Le indagini puntano a stabilire se lo sbandamento possa essere stato provocato da un malore, da una distrazione o da un guasto tecnico. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e verificando ogni dettaglio utile alla ricostruzione. Intanto, la notizia della morte di Elisa Noventa ha sconvolto la sua città d’origine, Rezzato, dove la giovane era molto conosciuta. La sua vita si è interrotta improvvisamente a soli 22 anni, in una serata che si è trasformata in tragedia sull’autostrada.