Brividi Sinner per la finale US Open, ha un problema agli addominali

Un problema agli addominali ha rischiato di condizionare la semifinale. Ora l’azzurro sfiderà Carlos Alcaraz in una finale che vale la leggenda.

Il medical timeout e la paura in campo

Un momento di apprensione ha attraversato la semifinale degli Us Open tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Dopo il secondo set, il numero uno del mondo ha lasciato il campo in fretta per un trattamento negli spogliatoi: un fastidio agli addominali lo ha costretto al medical timeout. L’allenatore Simone Vagnozzi ha spiegato: “Sinner nel secondo set ha avuto un problema agli addominali. Negli spogliatoi è stato trattato dal fisioterapista. Si è ripreso bene, ma all’inizio del terzo set non voleva forzare”.

Il match sofferto e la rimonta

Il dolore ha inciso sul rendimento dell’azzurro. “L’infortunio ha condizionato il suo gioco nel secondo set: gli avevamo detto di servire in un certo modo, ma non se l’è sentita”, ha rivelato Vagnozzi. Sinner ha preferito colpire al centro, esponendosi agli attacchi dell’avversario. Auger-Aliassime, dal canto suo, ha giocato una partita straordinaria, mettendo a dura prova l’italiano. Con il passare dei game, però, Jannik ha ritrovato fluidità e automatismi, riuscendo a ribaltare l’incontro e conquistare una vittoria più sofferta del previsto.

La finale contro Alcaraz

Adesso gli occhi del tennis mondiale sono puntati sulla finale di domenica contro Carlos Alcaraz. Una sfida che vale non solo il titolo degli Us Open, ma anche la conferma del trono da numero uno del ranking. “Sarà una sfida spettacolare – ha commentato Vagnozzi –. Anche se loro due si conoscono bene, ci sono sempre nuove strategie che in un incontro del genere possono funzionare. Domani studieremo con calma il da farsi”. Una partita che si annuncia leggendaria, tra due rivali destinati a scrivere nuove pagine di storia del tennis.