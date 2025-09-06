L’annuncio del Sindaco, “Ho un tumore inizio la chemio”, sui social inondato di affetto

Il sindaco di Brugine, Michele Giraldo, ha iniziato la chemioterapia: il suo post sui social ha scatenato una straordinaria ondata di affetto e sostegno.

La scoperta della malattia e la diagnosi difficile

Il quarantunenne Michele Giraldo, sindaco di Brugine (Padova), ha raccontato pubblicamente la sua battaglia contro un linfoma, un tumore maligno del sangue che gli è stato diagnosticato dopo un percorso complesso. I primi sintomi, comparsi tra aprile e maggio come un dolore alla guancia, sembravano banali. «All’inizio non ci ho dato troppo peso», ha ricordato. Il medico aveva ipotizzato una parotite, ma i controlli successivi – ecografia, risonanza e tac – hanno rivelato una realtà ben più seria, confermata dalla biopsia. Una notizia che avrebbe abbattuto chiunque, ma non lui, che ha scelto di condividerla per dare forza anche ad altri malati.

Il sostegno dei cittadini e la forza di reagire

Dal giorno del suo annuncio, il telefono del sindaco non ha smesso di squillare. Migliaia i messaggi arrivati da concittadini e non solo, tutti uniti nel sostenerlo. «Sono carico, carico, carico», ha ripetuto tre volte, quasi a voler rimarcare la determinazione con cui intende affrontare il percorso di cura. Il 4 settembre ha iniziato la chemioterapia presso il reparto di ematologia dell’ospedale di Padova, dove, dice, ha incontrato «persone straordinarie». Nonostante il dolore e la difficoltà di questo nuovo cammino, Giraldo non ha mai smesso di svolgere, nei limiti del possibile, il suo ruolo di amministratore, dimostrando di essere punto di riferimento non solo politico ma anche umano per la sua comunità.

Un messaggio di speranza per chi soffre

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giraldo ha voluto lanciare un monito che va oltre la sua vicenda personale: «Ho capito quanto importante sia avere tante persone al proprio fianco, perché anche un singolo messaggio può fare la differenza e dare una forza straordinaria». Poi l’appello a chi vive un momento simile: «Voglio lanciare un monito a quelle persone che non riescono a vedere luce in fondo al tunnel della malattia. Bisogna crederci sempre, con consapevolezza, certo, ma anche e soprattutto con coraggio. Con una buona dose di ottimismo si possono affrontare e superare anche i momenti più difficili». Parole che trasformano la sua esperienza in un manifesto di resilienza, pronto a ispirare chiunque stia affrontando la malattia.