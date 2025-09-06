Avanti un altro, “Dì artificiale e hai vinto”, Bonolis regala la vittoria a Matteo

Il 23enne Matteo Pascal Buonanno conquista 22mila euro ad Avanti un altro. Determinante il “suggerimento” di Paolo Bonolis durante l’ultima risposta del gioco finale.

Il finale incerto e la mano tesa di Bonolis

La puntata del 5 settembre di Avanti un altro ha regalato un epilogo sorprendente. Protagonista il giovane concorrente Matteo Pascal Buonanno, originario di Catania, che è riuscito a portarsi a casa un montepremi da 22mila euro. Il successo, però, è arrivato anche grazie a un piccolo ma decisivo aiuto del conduttore Paolo Bonolis.

Durante il gioco conclusivo, che prevede la regola di dare la risposta sbagliata, Matteo era arrivato all’ultima domanda: “Quale neve, tra naturale e artificiale, si scioglie più lentamente?”. La risposta giusta sarebbe stata “naturale”, ma per vincere avrebbe dovuto dire il contrario. Invece, ha sbagliato e si è trovato costretto a ricominciare da capo.

Vedendolo in difficoltà, Bonolis ha deciso di dargli un sostegno, sussurrandogli ironicamente: «Non la sai? Basta che dici naturale e hai vinto». Pochi istanti dopo, ha scherzato con il notaio presente in studio: «In realtà non l’ho aiutato per niente». Una battuta che ha strappato risate al pubblico, ma che ha confermato la complicità con il concorrente.

Il secondo tentativo e la vittoria

Ripartito il gioco finale, Matteo è riuscito a rispondere correttamente fino a giungere di nuovo alla domanda decisiva. Ancora una volta si è bloccato, chiedendo quale fosse la soluzione. A quel punto Bonolis, senza poterlo dire apertamente, ha insistito sulla parola “artificiale”, modulando la voce e dando così un indizio indiretto. Il concorrente ha colto il suggerimento e ha risposto nel modo corretto, riuscendo a conquistare il montepremi in palio.

Il pubblico in studio è esploso in un applauso, mentre Matteo ha ringraziato visibilmente emozionato. L’episodio ha confermato ancora una volta lo stile ironico e bonario di Paolo Bonolis, capace di trasformare il quiz in un momento di spettacolo leggero e divertente.

Chi è Matteo Pascal Buonanno

Il giovane vincitore ha 23 anni ed è originario di Catania. Si è da poco laureato in informatica e programmazione e sta cercando un lavoro stabile. Come ha raccontato in studio, ha inviato decine di curriculum a varie aziende e, per gioco, anche a diversi programmi televisivi. Tra le risposte ricevute, è arrivata quella di Avanti un altro, che lo ha convocato per la puntata del 5 settembre.

L’occasione gli ha permesso non solo di vivere un’esperienza televisiva particolare, ma anche di aggiudicarsi un premio importante, utile ad affrontare con maggiore serenità i suoi progetti futuri. Grazie anche alla complicità di Bonolis, il giovane siciliano ha potuto festeggiare un traguardo che difficilmente dimenticherà.