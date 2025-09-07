Sondaggi 2025, FdI sempre più su, dramma Pd, giù M5s, stabili Lega e FI

Secondo l’ultima rilevazione Swg diffusa su La7, Fratelli d’Italia cresce ancora. Pd e M5S arretrano, Ghisleri: “La stabilità premia il governo, la sinistra è divisa”.

Fratelli d’Italia sfonda quota 30%

«Al termine dell’estate tutti i partiti di maggioranza crescono, tutti quelli dell’opposizione calano». Così Francesco Magnani ha sintetizzato i dati del sondaggio Swg presentato a L’Aria che Tira su La7.

In testa si conferma Fratelli d’Italia, che guadagna lo 0,3% e passa dal 29,9 al 30,2%. Al secondo posto resta il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che però arretra dello 0,4 e scende al 22%. Sul terzo gradino il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1 e si ferma al 13,3%.

Dietro crescono i due alleati di governo: la Lega di Matteo Salvini sale all’8,6% (+0,2), mentre Forza Italia di Antonio Tajani si porta all’8,2% (+0,1).

Il commento di Alessandra Ghisleri

A commentare i numeri è stata la sondaggista Alessandra Ghisleri, in collegamento con la trasmissione: «Anche il mio istituto certifica questi dati. La popolazione, per pianificare il futuro, ha bisogno di credere in una stabilità, e i partiti di maggioranza oggi la rappresentano».

Diversa la situazione del centrosinistra: «Ciò che Schlein racconta non è la stessa visione che raccontano Fratoianni e Bonelli, così come non è la stessa visione che ha Conte. Su queste basi c’è un clima di incertezza che non aiuta a ottenere un fronte compatto».

Una maggioranza rafforzata, opposizione in affanno

Il sondaggio conferma dunque una tendenza chiara: i partiti di governo, seppur con piccoli incrementi, consolidano la loro posizione. Le opposizioni, al contrario, appaiono deboli e divise, incapaci di offrire un’alternativa coesa a pochi mesi dalle prime Regionali 2025.