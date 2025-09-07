Leoncavallo, Ilaria Salis al corteo: “Spazi sociali fondamentali”

L’eurodeputata di Avs Ilaria Salis alla manifestazione “Giù le mani dalla città”: “Solidarietà agli spazi sociali, il diritto alla città va difeso”.

La presenza di Ilaria Salis al corteo

L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, ha preso parte alla manifestazione “Giù le mani dalla città” organizzata a Milano in solidarietà con lo storico centro sociale Leoncavallo, al centro del dibattito politico dopo lo sgombero.

Durante l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, Salis ha voluto sottolineare la necessità di difendere gli spazi autogestiti: «È importante essere qui per solidarietà a tutti gli spazi sociali in Italia e per ribadire il diritto alla città. Milano non deve essere un privilegio».

Il sostegno agli spazi sociali

La manifestazione ha visto la presenza di sigle della sinistra, associazioni e collettivi che chiedono la tutela degli spazi sociali come luoghi di aggregazione, cultura e partecipazione. Con il suo intervento, Salis ha voluto marcare la distanza dalle politiche di chiusura e sgombero, rivendicando invece una visione inclusiva della città.

Il corteo si è mosso tra cori e striscioni, con slogan contro lo sgombero del Leoncavallo e contro quella che i partecipanti definiscono una città sempre più esclusiva e distante dalle esigenze dei cittadini più fragili.