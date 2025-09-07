Dentro la Notizia arranca senza gossip e Matano rafforza il suo talk gli opinionisti di Pomeriggio 5

Dopo la chiusura del programma Mediaset, volti noti migrano verso La Vita in Diretta. Tra i ritorni più attesi quello della criminologa Roberta Bruzzone.

Il declino di Pomeriggio 5 e la svolta di Nuzzi

Per anni Pomeriggio 5 è stato uno dei contenitori più discussi e seguiti della televisione italiana. Tuttavia, le ultime stagioni hanno mostrato segni di cedimento fino alla chiusura definitiva. Al suo posto Mediaset ha affidato a Gianluigi Nuzzi la conduzione di “Dentro la Notizia”, un programma che ha completamente cambiato rotta rispetto al passato. Nessun gossip, niente cronaca rosa o costume: via i reali, i divorzi vip, le saghe dei Ferragnez e gli scandali delle star internazionali. La nuova formula, incentrata esclusivamente su attualità e approfondimento giornalistico, ha lasciato senza spazio un esercito di opinionisti abituati a raccontare scandali e curiosità del mondo dello spettacolo. Per loro, il futuro sembra adesso orientato verso altri palcoscenici televisivi.

Gli opinionisti trovano casa da Alberto Matano

Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela, a partire dalla prossima settimana diversi ex volti di Pomeriggio 5 approderanno a La Vita in Diretta. Il conduttore Alberto Matano si prepara infatti ad accogliere opinionisti rimasti senza collocazione televisiva, offrendo loro nuova visibilità nel programma di Rai1. Tra i nomi confermati ci sono Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica, volti noti che avranno l’opportunità di inserirsi nelle dinamiche di un contenitore già consolidato. La trasmissione di Nuzzi, ancora in cerca di identità e con ascolti non entusiasmanti, rischia così di trovarsi svantaggiata di fronte a un competitor rodato, che ogni stagione sa rinnovarsi mantenendo alta l’attenzione del pubblico pomeridiano.

Il ritorno di Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta

Non solo opinionisti provenienti da Mediaset. A fare ritorno nel programma di Alberto Matano sarà anche la criminologa Roberta Bruzzone, una delle figure più seguite della televisione. Con un lungo messaggio ai suoi fan, ha annunciato il suo rientro: “Amici cari, che mi seguite sempre con affetto e che non mi fate mai mancare il vostro sostegno, è arrivato il momento di condividere con voi una nuova avventura televisiva che sta per iniziare! Da lunedì 8 settembre ricominciamo a farvi compagnia, alle 16.50 su Rai 1, tornerà Alberto Matano con La Vita in Diretta, un grande contenitore di informazione e racconto del Paese reale, in cui avrò ancora l’opportunità di portare il mio contributo. Sarà una stagione intensa e ricca, dove avrò molto spazio per affrontare i principali fatti di cronaca con l’approccio che conoscete: analisi criminologica e psicologica, ma soprattutto strumenti e consigli pratici per imparare a leggere la realtà e difendersi nelle situazioni più difficili. Vi aspetto davanti allo schermo, perché ogni volta che siete lì con me non è mai solo televisione, è un viaggio condiviso, fatto di consapevolezza, verità e vicinanza. L’apocalisse educativa, la violenza di genere, le manipolazioni affettive, i grandi casi di cronaca: nulla verrà tralasciato, e insieme continueremo a dare voce a chi troppo spesso non ne ha. Ci vediamo in TV. E, come sempre, grazie per esserci“. Con queste parole la criminologa ha confermato il suo ruolo centrale all’interno della trasmissione, sottolineando l’impegno verso i temi più delicati della cronaca.

Lunedì si aprirà dunque la sfida diretta tra Dentro la Notizia e La Vita in Diretta. Da un lato un format nuovo, ancora in cerca di stabilità; dall’altro una trasmissione che punta a rafforzarsi con innesti di volti noti e ritorni di peso. Il pubblico decreterà quale tra i due programmi riuscirà a conquistare lo share pomeridiano.