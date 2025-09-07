Cesara Buonamici chiude il TG5 e affonda Affari Tuoi con una stoccata che infiamma i social, la Rai insorge

La storica giornalista del TG5 sottolinea la vittoria di Gerry Scotti su Stefano De Martino, riaccendendo lo scontro tra Rai e Mediaset.

La guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset

La cosiddetta pax televisiva tra Rai e Mediaset sembra ormai un ricordo lontano. Negli ultimi mesi, infatti, i due colossi della tv italiana hanno ripreso a lanciarsi stoccate reciproche, trasformando il prime time in una vera e propria arena di rivalità. Tutto è iniziato lo scorso luglio, quando Pier Silvio Berlusconi ha paragonato Affari Tuoi a un gioco d’azzardo, affermazione che ha acceso un vivace dibattito. A rafforzare quella linea di critica è intervenuto anche Gerry Scotti, che non ha esitato a evocare il tema della ludopatia. Da quel momento, la contrapposizione si è intensificata, alimentata anche dalle prestazioni auditel dei programmi di punta. Dopo le prime vittorie de La Ruota della Fortuna, Pier Silvio ha deciso di presentarsi direttamente alle registrazioni del quiz show, a testimonianza del sostegno alla trasmissione di Canale 5 e per lanciare nuove frecciate al competitor di Rai1.

Il commento di Cesara Buonamici al TG5

Il clima di sfida è stato confermato nelle scorse ore dalle parole di Cesara Buonamici. Al termine dell’edizione serale del TG5 del 5 settembre, la giornalista ha salutato i telespettatori con una frase che non è passata inosservata: “Grazie a tutti di averci seguito, adesso vi lasciamo a Gerry Scotti e a La Ruota della Fortuna, campione di ascolti, che anche ieri ha battuto la concorrenza, buona serata a tutti su Canale 5”. Un’uscita che molti hanno interpretato come l’ennesima stoccata diretta ad Affari Tuoi e al suo conduttore Stefano De Martino, reduce da settimane di serrata competizione con il quiz di Mediaset. Una sottolineatura che, provenendo da una figura storica e autorevole come Buonamici, ha dato ulteriore forza al duello tra le due reti.

Le reazioni e il futuro della sfida

La risposta della tv pubblica non si è fatta attendere. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, aveva già replicato nei giorni scorsi alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, ribadendo la solidità del format condotto da Stefano De Martino e minimizzando le polemiche. Intanto, sui social, il saluto pronunciato da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna è stato letto da alcuni come un ulteriore segnale di sfida. Il conduttore, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “Salutiamo Carletto, che quando è a casa ci guarda, ciao”, riferendosi a Carlo Conti. Più che una frecciatina, si è trattato di un gesto di affetto, ma in un contesto di rivalità così acceso ogni parola rischia di essere interpretata come parte dello scontro. Quel che è certo è che l’autunno televisivo si apre con una competizione serrata: da un lato la tradizione di Affari Tuoi, dall’altro la rinascita de La Ruota della Fortuna, sostenuta con decisione dal management di Mediaset.