Serena Enardu e Pago di nuovo insieme, fan infuriati per il ritorno lampo: “Pagliacciata”

Dopo l’ennesima rottura annunciata, l’ex tronista e il cantante si mostrano nuovamente uniti sui social, tra applausi e critiche feroci dei follower.

Il video social che ha riacceso i riflettori

Un tira e molla infinito, ma questa volta durato appena poche ore. Serena Enardu e Pago hanno deciso di tornare insieme quasi subito dopo aver annunciato l’ennesima fine della loro storia. La conferma è arrivata direttamente dall’ex tronista, che ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede il cantante esibirsi in un locale, mentre lei lo riprende sorridente. La didascalia scelta ha fugato ogni dubbio: “5 settembre, fine del pit stop”, seguita da un cuore rosso. Un messaggio semplice, ma sufficiente a riaccendere l’attenzione su una coppia che da anni divide il pubblico e alimenta il gossip.

Una relazione segnata da alti e bassi

La storia tra Serena Enardu e Pago non è mai stata lineare. Il loro primo grande addio risale al 2019, dopo la partecipazione a Temptation Island, dove i due si erano detti addio davanti alle telecamere. Qualche mese dopo era arrivata la riconciliazione, questa volta davanti agli spettatori del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi, la coppia ha vissuto numerosi alti e bassi, con rotture improvvise e ritorni di fiamma altrettanto rapidi. Ogni volta, i fan si sono ritrovati a commentare il loro rapporto, divisi tra chi li considera due anime destinate a ritrovarsi e chi invece critica un copione che sembra ripetersi all’infinito.

Le reazioni furiose dei follower

Il ritorno di fiamma, annunciato a tempo di record, ha scatenato una pioggia di commenti. Molti utenti hanno reagito con sarcasmo o aperta disapprovazione: “Ma non si erano lasciati? Peggio di Beautiful”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Ma che pagliacciata, a 50 anni ancora a lasciarsi 6000 volte!”. Non sono mancate le accuse di infantilismo: “Premetto che sono affari loro, ma questo continuo tira e molla lo trovo un tantino adolescenziale come comportamento, loro questa fase l’hanno superata da un po’”. Altri, invece, hanno liquidato la vicenda con scetticismo: “Non vi siete mai lasciati”. Accanto alle critiche, però, sono arrivati anche messaggi carichi di affetto. Un fan ha commentato: “Due anime così belle non possono fare altro che inseguirsi fino alla fine dei tempi”. Un altro ha sottolineato: “Brava Sere… si vedeva dalle foto che eri triste”. E ancora: “Un amore turbolento, ma sempre un grande amore”. Commenti che dimostrano come la storia di Serena e Pago continui a dividere e allo stesso tempo a catalizzare l’attenzione del pubblico, che sembra non stancarsi mai del loro intreccio sentimentale.