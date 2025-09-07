Bari, Michele Emiliano papà a 66 anni: è nata Mariantonietta

Fiocco rosa per il governatore pugliese: la compagna Valeria Gentile, artista di Monopoli, ha dato alla luce la piccola Mariantonietta all’ospedale Di Venere di Bari.

La nascita e la famiglia del governatore

Questa mattina all’ospedale Di Venere di Bari è nata Mariantonietta, la quarta figlia del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che a luglio compirà 66 anni. La mamma è Valeria Gentile, artista quarantenne di Monopoli nota nel mondo dell’arte con lo pseudonimo “Nuvola”. Sia la madre che la neonata stanno bene, come confermato dai sanitari. Emiliano è già padre di tre figli, Giovanni, Francesca e Pietro, nati dal precedente matrimonio, e dal 2021 è anche nonno di Enea, il figlio del primogenito.

Un lieto evento in un momento delicato

La nascita della piccola Mariantonietta arriva in un periodo particolarmente complesso per il governatore. Negli ultimi mesi infatti Emiliano è finito al centro di una dura contrapposizione politica con l’europarlamentare Antonio Decaro, che gli ha chiesto di rinunciare alla candidatura a consigliere regionale in sostegno alla sua corsa alla presidenza. Una sfida interna che ha spaccato il fronte del centrosinistra pugliese, portando il Partito Democratico a stabilire ufficialmente che Emiliano non sarà candidato alle prossime elezioni.

Il futuro politico e la vita privata

Nonostante le tensioni politiche e il momento di forte esposizione mediatica, il governatore pugliese ha accolto con gioia la nascita della sua quarta figlia, un evento che segna una nuova pagina nella sua vita privata. La compagna Valeria Gentile, molto apprezzata negli ambienti artistici, ha spesso accompagnato Emiliano in occasioni pubbliche, e ora condivide con lui questo nuovo capitolo familiare. Per il presidente della Regione, diventato padre per la quarta volta, si tratta di un annuncio che porta un raggio di luce in un momento politico turbolento.