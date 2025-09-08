Perché Loretta Goggi lasciò Tale e Quale? La verità emerge anni dopo

La showgirl ripercorre la carriera e confessa il disagio a Tale e Quale Show. Parla di Raffaella Carrà, Stefano De Martino, Heather Parisi e persino Playboy.

La lite con Mike Bongiorno e l’addio a Tale e Quale

Con la consueta schiettezza, Loretta Goggi è tornata a parlare di uno degli episodi più discussi della sua carriera: la lite con Mike Bongiorno durante Miss Italia. In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista ha spiegato: «Non mi sono pentita per niente. Mi sono sentita offesa soprattutto come donna per un’attesa di venti minuti dietro le quinte, quando invece dovevamo condurre insieme. L’ho trovata una mancanza di rispetto».

La Goggi ha ricordato di aver comunque incontrato Bongiorno negli ultimi anni, descrivendolo come «non la persona più facile con cui accompagnarsi», pur senza definirlo intrattabile. La lite, nata da una chiacchierata in diretta di Bongiorno con Fiorello, resta un episodio che lei rivendica con orgoglio.

L’artista ha poi parlato della sua esperienza come giudice a Tale e Quale Show, trasmissione che ha deciso di lasciare: «Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole. Mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto».

Raffaella Carrà, Stefano De Martino e Beppe Grillo

Nell’intervista, Loretta Goggi si è soffermata anche sul rapporto con altre figure dello spettacolo. A proposito di Raffaella Carrà, ha ricordato: «Era l’ombelico, la sensualità, l’energia, il ballo. Io portavo in tv un altro tipo di showgirl, giocavo su vocalità e recitazione. Non che fossi una cozza, ma il fisico non era il mio punto di forza».

Su Stefano De Martino, spesso indicato come il nuovo Pippo Baudo, ha frenato gli entusiasmi: «Non ho visto il suo spettacolo dal vivo, so che canta e balla, ma Baudo era tanta roba. Ora mi sembra un po’ prematuro designarlo come erede».

Spazio anche ai ricordi con Beppe Grillo, che negli anni Ottanta la prendeva spesso di mira sul palco: «A un certo punto mi disse che avevo le gambe attaccate al contrario. In effetti ho le caviglie grosse, non sono proprio una gazzella. Che cretino, ma quante risate».

Heather Parisi, Playboy e la voglia di cambiare immagine

Non poteva mancare un aneddoto su Heather Parisi: «Mio marito diceva sempre che ha un brutto carattere chi ha un carattere. Lei aveva diciannove anni, arrivò in camerino e disse: “Loretta, guarda come mi hanno truccata, sembro una vecchia di ventinove anni”. E io proprio quel giorno li compivo».

Infine, la Goggi ha raccontato la scelta, negli anni Ottanta, di posare per la copertina di Playboy: «Ero stanca di essere la ragazza della porta accanto. Mi sono detta: voglio essere quella del piano di sopra, come Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza. Nudo integrale? Quello era troppo: solo vestiti di chiffon trasparenti con le mutandine. Era una sfida con me stessa e con chi mi vedeva priva di sex appeal».

Un percorso, il suo, fatto di scelte coraggiose, tra televisione, musica e spettacolo, che l’hanno resa una delle figure più iconiche e longeve dello showbiz italiano.