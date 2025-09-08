13enne in bici muore travolto, è caccia al pirata della strada, fuggito senza soccorrerlo

Tragedia a Tortima di Lusiana Conco: un ragazzo di 13 anni è morto in bici dopo essere stato investito da un’auto. Il conducente è fuggito senza soccorrerlo.

Il drammatico incidente a Tortima

Un dramma senza precedenti ha sconvolto Tortima di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, nella serata di domenica 7 settembre. Intorno alle 20.30, un adolescente di appena 13 anni stava pedalando in compagnia di un amico quando è stato travolto violentemente da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, le cause esatte dello schianto restano ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato devastante. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo: all’arrivo del personale del Suem 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo inutili. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del minore.

L’auto non si ferma dopo l’impatto

A rendere la tragedia ancora più drammatica è stato il comportamento del conducente del veicolo. Dopo l’investimento, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, scegliendo invece di allontanarsi e abbandonare la scena. Una fuga che aggrava la vicenda, trasformando un incidente già terribile in un caso di omissione di soccorso, reato che si aggiunge alla responsabilità per l’investimento mortale. L’amico che era con la vittima, sconvolto, ha assistito a tutta la scena, fornendo le prime indicazioni agli inquirenti.

Indagini in corso per trovare il responsabile

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo la strada, nella speranza di individuare l’auto pirata e chi la guidava. L’intera comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane, strappato alla vita in circostanze tanto drammatiche. Il conducente, una volta identificato, dovrà rispondere davanti alla giustizia sia dell’investimento mortale che della fuga senza prestare aiuto.