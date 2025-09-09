Bersani attacca: “Meloni nasconde la crisi”. FdI: “Hai perso la ragione”

Nuovo scontro politico: Pier Luigi Bersani parla di crisi e autoritarismo, Fratelli d’Italia replica difendendo i risultati del governo e attaccando l’ex segretario dem.

L’affondo di Bersani

L’ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani, torna all’attacco del governo guidato da Giorgia Meloni. In un’intervista rilasciata al quotidiano Domani, il politico ha parlato di un’Italia in piena crisi, accusando la premier di mascherare le difficoltà attraverso la propaganda. «La crisi c’è, Meloni la nasconde con la violenza della propaganda: questo è il vero germe dell’autoritarismo», ha scritto anche su X, alimentando un duro confronto politico. Secondo Bersani, il Paese si troverebbe in una fase delicata, ma i cittadini non ne avrebbero piena percezione a causa della comunicazione del governo.

La replica di Fratelli d’Italia

Le parole di Bersani non sono rimaste senza risposta. L’account ufficiale di Fratelli d’Italia ha replicato direttamente sui social, rivendicando i risultati economici e occupazionali ottenuti dall’esecutivo. «Il Governo Meloni ha rimesso in ordine i conti. L’occupazione è tornata a crescere e oggi l’Italia è più forte nell’Eurozona. Non è propaganda: è la realtà», si legge nel post. Poi l’attacco diretto all’ex leader dem: «Bersani, l’unica violenza sta nelle vostre parole, segno di un nervosismo evidente. Avete perso la ragione».

Le critiche al Partito Democratico

Nella stessa intervista, Bersani ha rivolto lo sguardo anche alle difficoltà interne del Pd, parlando apertamente di una crisi strutturale del partito. «Era pur nobile l’idea del partito degli elettori, a quei tempi comprensibilissima, anche se io ero contrario. Ma per questa via si fa il partito degli eletti», ha spiegato. Secondo l’ex segretario, la personalizzazione della politica avrebbe investito anche le istituzioni, a partire dalle regioni: «È il fenomeno della personalizzazione nella dimensione regionale, da quando si è passati dal concetto di presidente a quello di governatore». Un’analisi che riapre il dibattito interno ai dem e che, parallelamente, ha scatenato una nuova polemica tra opposizione e governo.