Sondaggi 2025, Meloni boom, Pd in discesa libera, cresce M5s, calo Fi, stabile Lega

Fratelli d’Italia resta primo partito al 28,5%, Pd in calo e fiducia per Giorgia Meloni stabile ai massimi livelli. Centrodestra consolidato, opposizioni in affanno.

Centrodestra in crescita

Nessun calo, nessuna frenata: a tre anni dall’inizio della legislatura, il centrodestra italiano appare in ottima salute. I sondaggi realizzati da YouTrend per SkyTG24 confermano la stabilità delle forze di governo e il rafforzamento della leadership di Giorgia Meloni, che guida un partito solido al 28,5%, confermandosi primo in Italia. Il Partito Democratico arretra al 21,1% (-1%), mentre il Movimento 5 Stelle cresce leggermente al 13,5% (+0,1%). Stabili la Lega all’8,3% e Forza Italia in lieve calo all’8%. Nel campo delle opposizioni, crescono Azione al 4,8% (+0,7%) e Alleanza Verdi Sinistra al 7,5% (+0,6%).

Fiducia nei leader e stabilità di governo

Sul fronte dei leader, Meloni mantiene il 33% di fiducia, ben sopra gli altri: Giuseppe Conte è al 28% (+1%), Antonio Tajani al 28% (+2%) e Elly Schlein al 26% (+2%). Più indietro Matteo Salvini al 23%, Nicola Fratoianni al 19% (-1%), Angelo Bonelli al 16% (-2%), Carlo Calenda stabile al 16% e Matteo Renzi al 12% (+2%). Altissimo il consenso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gode della fiducia del 64% degli italiani. Quanto all’effetto delle prossime elezioni regionali, solo il 27% del campione pensa che possano incidere sulla stabilità del governo, mentre il 52% ritiene che l’esecutivo non subirà conseguenze. Una percezione condivisa anche dal 49% degli elettori del centrodestra e dal 49% di quelli del cosiddetto “campo largo”.

Economia e consenso

Un altro segnale di solidità arriva dal mondo produttivo. Al Forum di Cernobbio, secondo un sondaggio Confindustria citato dal ministro Tommaso Foti, l’80% degli imprenditori italiani giudica positivamente l’operato del governo per crescita, investimenti e stabilità. “Alle parole dei sinistri – ha commentato Foti – fa da contraltare la realtà dei fatti: il governo Meloni piace molto di più dell’opposizione disfattista”. Un indice di fiducia che non si registrava da anni e che rafforza l’immagine di un esecutivo capace di mantenere salda la rotta. A tre anni dal voto del 2022, il centrodestra non solo ha confermato il proprio consenso, ma lo ha consolidato, rendendo più solida la posizione di Meloni in vista della fase finale della legislatura.