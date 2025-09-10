Chi è Luigi Punzo, il fidanzato segreto di Samira che per lavoro vive nel lusso

A soli 27 anni, Luigi Punzo lavora come concierge di lusso e modello. Da sette anni è al fianco di Samira Lui, sognando matrimonio e figli.

Chi è Luigi Punzo e il suo lavoro esclusivo

Il nome di Luigi Punzo è diventato noto per la sua relazione con Samira Lui, co-conduttrice accanto a Gerry Scotti a “La Ruota della Fortuna”. Dietro le quinte televisive, però, Punzo ha costruito una carriera singolare e raffinata. A 27 anni, infatti, lavora come concierge di lusso, ruolo che lo porta a gestire esperienze esclusive per clienti vip, dall’organizzazione di viaggi su yacht privati al noleggio di ville e jet. Parallelamente, si dedica all’attività di modello, una passione che lo accompagna da tempo.

Il suo lavoro lo conduce spesso tra mete internazionali molto amate dal jet set: Milano, Capri, Porto Cervo, ma anche Formentera, Ibiza, Mykonos e Saint-Tropez. Luoghi che compaiono spesso nelle fotografie condivise sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 20mila persone. Tra scatti professionali e momenti privati, non mancano immagini insieme alla fidanzata Samira Lui, con la quale forma una coppia stabile e riservata.

Il colpo di fulmine con Samira Lui a Formentera

La storia d’amore tra Luigi Punzo e Samira Lui ha avuto inizio nel 2018. Il primo incontro è avvenuto a Formentera, isola che Punzo frequenta sia per motivi di lavoro che per vacanze. In un’intervista a “Verissimo”, andata in onda nel 2023, fu lo stesso modello a raccontare la scintilla immediata: “Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito”.

Da quel momento la loro relazione è cresciuta senza interruzioni. Sono ormai sette anni che condividono la vita insieme, lontani dai clamori del gossip. Nonostante la notorietà televisiva di lei e il lavoro internazionale di lui, entrambi hanno scelto di mantenere il legame in una dimensione privata, proteggendo la loro quotidianità dal rumore mediatico.

I progetti futuri: matrimonio e famiglia

Fin dai primi tempi, Samira Lui e Luigi Punzo hanno immaginato un futuro comune. Ospiti insieme di “Verissimo” nell’ottobre 2023, hanno parlato apertamente dei progetti che li legano. “Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro. Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obiettivi”, aveva dichiarato Punzo durante l’intervista con Silvia Toffanin. A confermare il sogno condiviso era stata la stessa Samira Lui: “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”.

Parole che raccontano un amore solido, basato sulla volontà di costruire passo dopo passo una famiglia. I due, infatti, non nascondono di desiderare anche dei figli, un progetto che rientra tra le loro priorità. La loro relazione, nata tra le spiagge di Formentera, continua dunque a rafforzarsi, proiettandosi verso un futuro fatto di promesse mantenute e nuove sfide condivise.