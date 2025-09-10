Conte ammette: “Italia impreparata al Covid”. FdI: “Ha mentito agli italiani”

Parole shock di Giuseppe Conte: “Non avrei mai pensato un Paese così impreparato”. Buonguerrieri (FdI): “Smascherato dalla commissione Covid”.

Il mea culpa di Conte

A distanza di cinque anni dallo scoppio della pandemia, Giuseppe Conte torna a parlare di quei giorni drammatici. Durante un evento elettorale nelle Marche, l’ex premier ha ammesso: “Non avrei mai pensato di ritrovarmi con un Paese del tutto impreparato rispetto ad un’emergenza simile”. Una frase che, inevitabilmente, riporta alla mente le sue dichiarazioni del 2020, quando assicurava agli italiani che l’Italia fosse “prontissima” ad affrontare il Covid. Oggi, invece, Conte ha riconosciuto anche la mancanza di posti negli ospedali e di mascherine, senza però menzionare il discusso invio di due tonnellate di dispositivi di protezione alla Cina nel febbraio 2020.

L’attacco di Fratelli d’Italia

Le parole di Conte non sono passate inosservate. La deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, capogruppo in commissione Covid, ha duramente attaccato l’ex premier: “Oggi Giuseppe Conte, dopo 5 anni, ha ammesso di aver mentito agli italiani: non eravamo ‘prontissimi’ di fronte all’emergenza Covid, come aveva invece millantato nel 2020. L’ex premier ha smascherato sé stesso e la sua propaganda”. Buonguerrieri sottolinea come il mea culpa arrivi proprio mentre la commissione parlamentare sta facendo emergere gravi responsabilità nella gestione dell’emergenza sanitaria.

La commissione Covid e le verità scomode

Secondo FdI, l’ammissione di Conte sarebbe la prova concreta del lavoro della commissione d’inchiesta, che l’opposizione ha tentato di ostacolare. “Il tardivo ma eloquente mea culpa di Conte è la evidente conseguenza dei lavori della commissione Covid, la quale sta facendo emergere verità incontrovertibili sulla gestione opaca e fallimentare della pandemia”, ha dichiarato Buonguerrieri, aggiungendo: “Grazie alla commissione Covid, dunque, non a caso ostracizzata dalle opposizioni, lo stesso Conte è costretto ad ammettere di aver mentito”. Parole che riaccendono lo scontro politico su una delle pagine più delicate della recente storia italiana.