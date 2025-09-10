Borghi nella bufera: Meloni a New York, smentita polemica sui voli di Stato, furia Gasparri: “Miserabile”

Durissimo attacco a Enrico Borghi dopo l’interrogazione su Giorgia Meloni: da FdI a Forza Italia, accuse di figuraccia e polemica giudicata “patetica e morbosa”.

La polemica sul viaggio di Meloni

Il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo chiarimenti sull’assenza della premier Giorgia Meloni e ipotizzando un presunto utilizzo di voli di Stato per un viaggio personale. La risposta di Palazzo Chigi è stata immediata e durissima: la presidente del Consiglio si è recata a New York con la figlia, per festeggiare il compleanno della bambina, utilizzando voli di linea e non aerei governativi. Una versione che ha smontato completamente le insinuazioni dell’opposizione, trasformando la vicenda in un boomerang politico per il parlamentare renziano.

La reazione del centrodestra

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha parlato di “ennesima figuraccia” da parte di Borghi: “Ha davvero del patetico, se non del morboso, l’interrogazione parlamentare per sapere dove era il premier Meloni nel fine settimana e se abbia utilizzato un volo di Stato. Ovviamente non è così”. Bignami ha poi affondato il colpo contro Italia Viva: “Al governo c’è un esponente di Fratelli d’Italia e non uno di Italia Viva abituato ad utilizzare le strutture dello Stato per proprio tornaconto personale”. A ruota è intervenuto anche il vicepresidente vicario dei senatori di FdI, Raffaele Speranzon, che ha ironizzato: “Evidentemente il senatore Borghi si stava guardando allo specchio quando ha presentato l’interrogazione. Quella di servirsi delle strutture pubbliche per fini personali pare essere stata un’abitudine di Matteo Renzi, vizio che con il governo Meloni ci siamo lasciati alle spalle”.

Il fuoco incrociato della maggioranza

Non solo Fratelli d’Italia. Anche da Forza Italia sono arrivate parole durissime. Il presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri, ha dichiarato: “Aspetto a Palazzo Madama il senatore Borghi per notificargli la sua condizione di miserabile”. Dalla maggioranza l’attacco è stato compatto: la vicenda viene descritta come l’ennesimo tentativo dell’opposizione di costruire una polemica infondata sulla vita privata del presidente del Consiglio, finito però col rafforzare l’immagine della premier. Secondo i sostenitori di Meloni, la leader di FdI ha dimostrato di mantenere comportamenti trasparenti, prendendo voli di linea per motivi familiari, senza alcun ricorso ai privilegi di Stato.