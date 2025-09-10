Ikea sorprende Bari: tavola imbandita in via Sparano

Una lunga tavola imbandita appare in via Sparano: ceramiche d’autore, piatti della tradizione e un invito inatteso di Ikea al cuore di Bari.

Una tavola nel cuore della città

Un’insolita sorpresa ha accolto i passanti di via Sparano a Bari, dove da oggi e per due giorni campeggia “Il tavolo della tradizione”. L’installazione, realizzata da Ikea, è stata collocata a pochi passi dal celebre Palazzo Mincuzzi, trasformando l’isolato centrale della strada dello shopping in un simbolico spazio di incontro. Si tratta di una vera tavola imbandita, ideata per richiamare il rito del pranzo pugliese e l’arte della convivialità. “Uno spazio – si legge nella nota del colosso svedese – pensato per accogliere, raccontare il piacere di stare insieme e scambiarsi storie”.

L’iniziativa, spiegano dall’azienda, vuole andare oltre i confini del punto vendita e portare nel cuore della città un messaggio che celebra lo stare insieme, il dialogo e la buona tavola. Un modo per reinterpretare la vita cittadina e i suoi simboli attraverso l’esperienza gastronomica.

Ceramiche pugliesi protagoniste

Al centro dell’installazione trovano spazio le ceramiche di Enza Fasano, nota maestra ceramista pugliese. Le sue opere, esposte sul tavolo imbandito, raccontano secoli di tradizione artigiana reinterpretata con uno sguardo moderno. “Le sue creazioni, con forme, smalti e texture uniche, evocano la terra, il sole e la cultura del Sud, dando vita a oggetti che raccontano storie”, sottolinea la nota.

Attraverso queste ceramiche, l’installazione assume una doppia valenza: non solo rappresentazione simbolica della convivialità, ma anche vetrina dell’artigianato locale che continua a mantenere viva l’identità pugliese. Un ponte tra cultura, design e cibo che si fonde in una scenografia urbana insolita.

Il pranzo svedese gratuito

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è Anne Lehmeier, market manager di Ikea Bari: “Il cibo è molto più di un bisogno primario. Soprattutto in Puglia, è un elemento centrale della cultura e dell’identità della regione; è un filo che unisce persone, generazioni e culture. In casa, la cucina è il cuore pulsante di questo legame: un luogo dove nascono ricordi, si intrecciano emozioni e stare insieme diventa la cosa più preziosa”.

Il percorso culminerà sabato 13 settembre, quando lo store di Bari inviterà clienti e curiosi a partecipare a una grande tavolata all’interno del negozio. Dalle 11.30 alle 13.30, chi si presenterà con un grembiule potrà gustare gratuitamente un pranzo svedese. Un evento che si svolgerà in contemporanea in diversi negozi del marchio nel mondo e che rafforza l’idea di convivialità come tratto distintivo.

La tavola in via Sparano resterà invece visibile ancora domani, continuando ad attirare sguardi, fotografie e la curiosità di chi non si aspetta di trovare, nel cuore dello shopping barese, un invito a sedersi e condividere storie.