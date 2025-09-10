Bari, 23enne accoltellato nella notte in piazza Umberto, cittadini esausti

Il giovane libico è stato colpito alle spalle con un coltello. La violenza esplode ancora nel cuore di Bari, poco dopo le quattro del mattino.

Aggressione nella notte a Bari

Ancora sangue in pieno centro a Bari. La scorsa notte, poco dopo le 4.30, in piazza Umberto un ragazzo di 23 anni, di origine libica, è stato accoltellato alle spalle. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di uno scontro scoppiato tra più persone nella zona, che si è trasformato in un episodio di violenza estrema. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, allertati da alcuni presenti che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi.

Il giovane, colpito con un’arma da taglio, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero al momento note, ma la gravità del gesto ha destato forte allarme nella città, già scossa da episodi simili avvenuti nelle ultime settimane. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini per chiarire con precisione le dinamiche e per rintracciare i responsabili.

Escalation di violenza nel cuore della città

La zona tra piazza Umberto e la stazione centrale di Bari continua a essere teatro di violenti episodi, soprattutto nelle ore notturne. Non è la prima volta, infatti, che nelle piazze centrali si verificano aggressioni e scontri che spesso degenerano con feriti gravi. Questo nuovo episodio si inserisce in una scia di sangue che preoccupa cittadini e istituzioni locali, alimentando il dibattito sulla sicurezza del centro cittadino.

Negli ultimi mesi la situazione è stata più volte affrontata durante le riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svolte in Prefettura. L’allarme riguarda non solo le risse, ma anche furti e altri episodi di criminalità che contribuiscono ad aumentare la percezione di pericolo tra i residenti e i tanti studenti che frequentano l’area universitaria vicina.

Indagini e misure per la sicurezza

Gli agenti della Polizia di Stato hanno delimitato l’area dell’aggressione per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Sono stati ascoltati testimoni e passanti che potrebbero fornire dettagli sull’identità degli aggressori. Le telecamere di videosorveglianza installate in piazza Umberto saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’attacco.

Il nuovo episodio di violenza ripropone con forza la necessità di rafforzare i controlli nelle ore notturne nel centro di Bari, già più volte sollecitata dal mondo istituzionale e dai cittadini. Le autorità locali, nelle ultime settimane, avevano annunciato un piano straordinario di sorveglianza con pattugliamenti mirati nelle zone più sensibili, ma l’aggressione della scorsa notte conferma come l’area resti un punto critico sotto il profilo della sicurezza.

Le indagini, coordinate dalla Questura, puntano ora a identificare con precisione i protagonisti della rissa che ha portato al ferimento del giovane libico, colpito con un’arma che non è stata ancora ritrovata.